ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد

ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان الفي ليرة والمازوت 5 الاف ليرة والغاز 14 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.460.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.500.000المازوت: 1.460.000 ليرة لبنانية: 1.084.000 ليرة لبنانية