ارتفاع في أسعار المحروقات.. اليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
25-11-2025
|
02:05
A-
A+
ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان الفي ليرة والمازوت 5 الاف ليرة والغاز 14 ألف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:
البنزين 95 أوكتان: 1.460.000 ليرة لبنانية
البنزين 98 أوكتان: 1.500.000
ليرة لبنانية
المازوت: 1.460.000 ليرة لبنانية
الغاز
: 1.084.000 ليرة لبنانية
