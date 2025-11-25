بالفيديو.. الأمطار "تُغرق" طرقات لبنان وتتسبب بزحمة سير خانقة

بالفيديو.. طريق المطار "تغرق" pic.twitter.com/gTjBdUdUyH
— lebanon 24 (@Lebanon24) November 25, 2025
بالفيديو.. طريق المطار "تغرق" pic.twitter.com/gTjBdUdUyH
حركة مرور مُعرقلة بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة الجناح pic.twitter.com/gUu8rUdztX
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 25, 2025
حركة مرور مُعرقلة بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة الجناح pic.twitter.com/gUu8rUdztX
تجمع للمياه امام كنيسة مار مخايل الشياح- مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24 pic.twitter.com/BzoZOKuULM
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 25, 2025
تجمع للمياه امام كنيسة مار مخايل الشياح- مدخل الضاحية الجنوبية لبيروت#lebanon24 pic.twitter.com/BzoZOKuULM
أوتوستراد خلدة غارق بالمياه وزحمة سير خانقة#lebanon24 pic.twitter.com/i0UPYnEAvg
— Lebanon 24 (@Lebanon
أوتوستراد خلدة غارق بالمياه وزحمة سير خانقة#lebanon24 pic.twitter.com/i0UPYnEAvg
24) November 25, 2025
مياه الأمطار تُغرق سوق صبرا#lebanon24 pic.twitter.com/SD0nIibm9S
— Lebanon 24 (@Lebanon24) November 25, 2025
مياه الأمطار تُغرق سوق صبرا#lebanon24 pic.twitter.com/SD0nIibm9S