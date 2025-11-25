Advertisement

لبنان

بالفيديو.. الأمطار "تُغرق" طرقات لبنان وتتسبب بزحمة سير خانقة

Lebanon 24
25-11-2025 | 02:41
تسبّبت الأمطار الغزيرة التي هطلت صباح اليوم في غرق نفق الأوزاعي على طريق المطار، ما أدّى إلى عرقلة حركة المرور وازدحام شديد امتدّ على مسافة طويلة في الاتجاهين. 
