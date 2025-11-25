Advertisement

لبنان

انفراج مرتقب للصادرات اللبنانية.. مبادرة سعودية تعيد الأمل والمزارعون أول المستفيدين

إليانا ساسين - Eliana Sassine

|
Lebanon 24
25-11-2025 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1446481-638996608652629633.jpg
Doc-P-1446481-638996608652629633.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يمرّ خبر زيارة الوفد السعودي إلى لبنان لمناقشة إزالة العوائق أمام الصادرات اللبنانية إلى المملكة مرور الكرام.
Advertisement
فقد أعاد هذا التطور شيئاً من الأمل إلى الشارع اللبناني، وولّد ارتياحاً واسعاً انعكس في ردود الفعل الرسمية والشعبية.
ويشير رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع، إبراهيم الترشيشي، في حديث لـ"لبنان 24"، إلى أن هذا التطور يبشّر بالخير، وقد أدخل الفرح إلى قلوب المزارعين، ليس فقط من الناحية المادية، بل أيضاً المعنوية.

ويقول إن الأمر يشبه "رفع العقوبة" عن لبنان وإعادة الاعتبار له، بعدما تضرر ظلماً بسبب قلة خارجة عن القانون كانت تتحكم بالقطاع الزراعي. ويرى أن الشكر واجب للسعودية على قرارها، وللقوى الأمنية على جهودها في ضبط المخالفين، لكنه يشدد على الحاجة إلى صدور إعلان رسمي يحدد موعد التطبيق الفعلي لمعرفة تاريخ عودة الترانزيت ودخول الصادرات اللبنانية مباشرة إلى الأراضي السعودية.
ويكشف الترشيشي أن أكثر الزراعات التي ستستفيد من إعادة فتح الأسواق السعودية هي الحمضيات على اختلاف أنواعها، من "أبو صرّة" و"الشموطة" و"الكلمنتين" و"الأفندي"، إضافة إلى العنب الذي يحظى بطلب كبير في السوق السعودية، ما يجعل تصديره حاجة ملحّة.
أما الأصناف الأخرى، فيوضح أنها لا تُصدّر حالياً لأن الموسم يُعدّ موسمًا خاملاً تقلّ فيه الكميات المتاحة للتصدير، فيما يبدأ نشاط تصدير بقية المنتجات عادة في شهر أيار.
وعن أهمية السوق السعودية للبنان، يؤكد الترشيشي أنها كانت لسنوات طويلة من أبرز الدول الخليجية المستوردة للإنتاج اللبناني، سواء الزراعي منه أو الصناعي الغذائي مثل الكبيس.
ويشير إلى أن لبنان كان يصدّر سابقاً ما بين 500 و550 ألف طن من المنتجات الزراعية سنوياً، إلا أنّ الكميات تراجعت بعد فرض العوائق وإقفال الترانزيت البري إلى ما بين 200 و300 ألف طن فقط، ما يظهر بوضوح حجم الخسارة وأهمية السوق السعودية.

 ويضيف أنه رغم غياب الأرقام الدقيقة حول قيمة العائدات المالية، فإن المؤكد أن الصادرات تراجعت بأكثر من 50% منذ 27 نيسان 2022، واستمر الانخفاض في السنوات اللاحقة حتى بات حجم التصدير لا يتجاوز نصف ما كان عليه سابقاً.
ختاماً، من شأن هذه المبادرة الإيجابية، فور دخولها حيّز التنفيذ، أن تشكّل متنفساً للمزارعين الذين أنهكتهم الأزمات، من الانهيار الاقتصادي إلى تداعيات الحرب الإسرائيلية التي لحقت بهم بخسائر كبيرة. ويبقى الترقّب قائماً لمعرفة موعد إقرار هذه الخطوة رسمياً.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
دبوسي: خطوة السعودية تعيد الأمل بإطلاق ورشة إنقاذ حقيقية
lebanon 24
25/11/2025 19:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فرص عملٍ بالدولار.. اللبنانيون "أوّل المستفيدين"!
lebanon 24
25/11/2025 19:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات ترحّب بمؤتمر "بيروت واحد": خطوة تعيد الأمل بنهضة العاصمة
lebanon 24
25/11/2025 19:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: ما نطلبه من المجتمع الدولي هو شراكة تعيد الثقة وتمنح الأمل
lebanon 24
25/11/2025 19:35:47 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

على الحاج

لبنان 24

السعودية

إسرائيل

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إليانا ساسين - Eliana Sassine

أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24