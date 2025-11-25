Advertisement

لبنان

"زينة العيد" تقسم اللبنانيين: وأَسَفاه

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-11-2025 | 03:15
تحولت زينة أسواق بيروت في اليومين الماضيين الى "ترند" على مواقع التواصل الاجتماعي، ومحط خلاف كبير بين رواد هذه المواقع، بعد الانتقادات الكبيرة التي وجهت لها حيث اعتبرها كثيرون انها غير جميلة ولا تمت لعيد الميلاد بصلة، ورأى البعض الاخر انها أقرب الى زينة شهر رمضان المبارك، في حين اوضح آخرون أنها تمثل التقليد الكنسي الكاثوليكي في العصور الماضية.
مصدر متابع علق بالقول: "كيف يمكن ان يتفق اللبنانيون على مصلحة بلدهم اذا كانوا يختلفون وينقسمون بهذا الشكل الحاد على مسألة يفترض بالاساس انها اعتمدت لاضفاء الفرح والبهجة في فترة الاعياد".
وختم قائلا: "وأَسَفاه".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

