لبنان

فنانة الزمن الأصيل.. آمال طنب تعود بأمسية غنائية وألبوم جديد

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:30
هي من زمن الفن الجميل والصوت الذي يعكس الإحساس والعمق والأصالة، انطلقت في رحلتها الفنية قبل سنوات عديدة مع الأخوين الرحباني، وشاركت بعدها في برنامج ستوديو الفن عام 1973 ونالت الميداليّة الذهبية.
 
قدمت الفنانة آمال طنب العديد من الأغاني والحفلات في لبنان والعالم وذلك من خلال "Trio Orient" أول فريق نسائي غنائي في الشرق الأوسط مع شقيقتيها الفنانتين رونزا وفاديا طنب، ونوّعت في أغانيها بين الدبكة والموشحات والتراث، كما قدمت العديد من الأغاني بشكل منفرد والألبومات الغنائية، وتميزت أعمالها بالترانيم الدينية إضافة إلى الاغاني الرومانسية والوطنية فلامس عدد أعمالها الفنية الـ150 من مسرحيات وألبومات وأغانٍ.
 
على الرغم من قلة إطلالاتها، تعود اليوم طنب بألبوم جديد بعنوان "وطن الحرية" وتُشارك يوم السبت 29 تشرين الثاني الحالي في أمسية غنائية على مسرح بلدية الجديدة البوشرية السد الساعة السادسة مساء حيث ستوّقع على عملها الجديد.
 
 
 
 
تتحدث طنب عن ألبومها الجديد عبر "لبنان 24" مشيرة إلى انه "يتألف من 12 أغنية، 4 منها من ألحان شقيقها عالم الفلك والبارابسيكولوجي الدكتور سمير طنب، كما يتضمن قصيدة غنائية من ألحان جوزيف عطالله إضافة إلى أغنيتين "ديو" تجمعها بالفنان غسان سالم، وأغنية طربية بعنوان "خلاص" للفنان والكاتب والملحن رشيد أبو جودة.
 
وأشارت طنب إلى" أنه "خلال الأمسية الغنائية سيكون هناك عدة كلمات، من بينها كلمة للكاتبة كلوديا مرشيليان والفنان مارسيل خليفة كاشفة انهما أصدقاء منذ كانا في الكونسرفاتوار، وكلمة أيضا للمؤلف الموسيقي جوزيف مراد الذي سيُبدي رأيه بالألبوم الجديد، إضافة إلى كلمة لشقيقها سمير طنب سيتحدث فيها عن تعاملهما الفني منذ كانا طفلين، إضافة إلى كلمة لرئيس بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس".
 
 
 
 
 
 
 
 
وأكدت طنب ان "ألبومها الجديد يُضفي جوا من الفرح وأنها حرصت على التنويع فيه خاصة وان الجميع بات يفتش حاليا عن الأغنية السريعة".
 
وشددت طنب على ان "ألبومها الجديد يتضمن أغنيات موّجهة للجيل الشاب وأغنيات طربية لكل من يحب هذا النوع الغنائي وأغنيات عاطفية وبالتالي هو ليس لفئة محددة من الناس بل يلبي كافة الأذواق".
 
وأشارت إلى انها "ستوزع ألبومها بعد حفل التوقيع على كافة المنصات والسوشيل ميديا".
 
 
 
إذن الجمهور على موعد مع ألبوم جديد وأمسية غنائية للفنانة آمال طنب يستعيدوا من خلالها الفن الأصيل.
 
المصدر: لبنان 24
