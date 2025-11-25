21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
1
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فنانة الزمن الأصيل.. آمال طنب تعود بأمسية غنائية وألبوم جديد
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
25-11-2025
|
06:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
هي من زمن الفن الجميل والصوت الذي يعكس الإحساس والعمق والأصالة، انطلقت في رحلتها الفنية قبل سنوات عديدة مع الأخوين الرحباني، وشاركت بعدها في برنامج ستوديو الفن عام 1973 ونالت الميداليّة الذهبية.
Advertisement
قدمت الفنانة آمال طنب العديد من الأغاني والحفلات في
لبنان
والعالم وذلك من خلال "Trio Orient" أول فريق نسائي غنائي في
الشرق الأوسط
مع شقيقتيها الفنانتين رونزا وفاديا طنب، ونوّعت في أغانيها بين الدبكة والموشحات والتراث، كما قدمت العديد من الأغاني بشكل منفرد والألبومات الغنائية، وتميزت أعمالها بالترانيم
الدينية
إضافة إلى الاغاني الرومانسية والوطنية فلامس عدد أعمالها الفنية الـ150 من مسرحيات وألبومات وأغانٍ.
على الرغم من قلة إطلالاتها، تعود اليوم طنب بألبوم جديد بعنوان "وطن الحرية" وتُشارك يوم السبت 29 تشرين الثاني الحالي في أمسية غنائية على مسرح بلدية الجديدة البوشرية السد الساعة السادسة مساء حيث ستوّقع على عملها الجديد.
تتحدث طنب عن ألبومها الجديد عبر "
لبنان 24
" مشيرة إلى انه "يتألف من 12 أغنية، 4 منها من ألحان شقيقها عالم
الفلك
والبارابسيكولوجي الدكتور سمير طنب، كما يتضمن قصيدة غنائية من ألحان
جوزيف
عطالله إضافة إلى أغنيتين "ديو" تجمعها بالفنان غسان سالم، وأغنية طربية بعنوان "خلاص" للفنان والكاتب والملحن رشيد أبو جودة.
وأشارت طنب إلى" أنه "خلال الأمسية الغنائية سيكون هناك عدة كلمات، من بينها كلمة للكاتبة كلوديا مرشيليان والفنان مارسيل
خليفة
كاشفة انهما أصدقاء منذ كانا في الكونسرفاتوار، وكلمة أيضا للمؤلف الموسيقي جوزيف مراد الذي سيُبدي رأيه بالألبوم الجديد، إضافة إلى كلمة لشقيقها سمير طنب سيتحدث فيها عن تعاملهما الفني منذ كانا طفلين، إضافة إلى كلمة لرئيس بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس".
وأكدت طنب ان "ألبومها الجديد يُضفي جوا من الفرح وأنها حرصت على التنويع فيه خاصة وان الجميع بات يفتش حاليا عن الأغنية السريعة".
وشددت طنب على ان "ألبومها الجديد يتضمن أغنيات موّجهة للجيل الشاب وأغنيات طربية لكل من يحب هذا النوع الغنائي وأغنيات عاطفية وبالتالي هو ليس لفئة محددة من الناس بل يلبي كافة الأذواق".
وأشارت إلى انها "ستوزع ألبومها بعد حفل التوقيع على كافة المنصات والسوشيل ميديا".
إذن الجمهور على موعد مع ألبوم جديد وأمسية غنائية للفنانة آمال طنب يستعيدوا من خلالها الفن الأصيل.
المصدر:
لبنان 24
مواضيع ذات صلة
ما أشبه اليوم بالأمس...هل تعود الحرب؟
Lebanon 24
ما أشبه اليوم بالأمس...هل تعود الحرب؟
25/11/2025 19:36:01
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل القيام بكل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته
Lebanon 24
نتنياهو: سنواصل القيام بكل ما يلزم لمنع حزب الله من إعادة بناء قدراته
25/11/2025 19:36:01
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة غير متوقعة بعد سنوات.. فنانة تعود إلى الأضواء من دون حجاب (فيديو)
Lebanon 24
إطلالة غير متوقعة بعد سنوات.. فنانة تعود إلى الأضواء من دون حجاب (فيديو)
25/11/2025 19:36:01
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب.. فنانة تعود للمسرح على كرسي متحرّك! (صور)
Lebanon 24
بعد سنوات من الغياب.. فنانة تعود للمسرح على كرسي متحرّك! (صور)
25/11/2025 19:36:01
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
فنون ومشاهير
مقالات لبنان24
الشرق الأوسط
لبنان 24
الدينية
الرومان
أصالة
جوزيف
الفلك
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:22 | 2025-11-25
25/11/2025 12:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:15 | 2025-11-25
25/11/2025 12:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:08 | 2025-11-25
25/11/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:06 | 2025-11-25
25/11/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
أيضاً في لبنان
12:30 | 2025-11-25
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:22 | 2025-11-25
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:15 | 2025-11-25
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:08 | 2025-11-25
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:06 | 2025-11-25
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:00 | 2025-11-25
الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:36:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24