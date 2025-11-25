فنانة الزمن الأصيل.. آمال طنب تعود بأمسية غنائية وألبوم جديد





قدمت الفنانة آمال طنب العديد من الأغاني والحفلات في والعالم وذلك من خلال "Trio Orient" أول فريق نسائي غنائي في مع شقيقتيها الفنانتين رونزا وفاديا طنب، ونوّعت في أغانيها بين الدبكة والموشحات والتراث، كما قدمت العديد من الأغاني بشكل منفرد والألبومات الغنائية، وتميزت أعمالها بالترانيم إضافة إلى الاغاني الرومانسية والوطنية فلامس عدد أعمالها الفنية الـ150 من مسرحيات وألبومات وأغانٍ.



على الرغم من قلة إطلالاتها، تعود اليوم طنب بألبوم جديد بعنوان "وطن الحرية" وتُشارك يوم السبت 29 تشرين الثاني الحالي في أمسية غنائية على مسرح بلدية الجديدة البوشرية السد الساعة السادسة مساء حيث ستوّقع على عملها الجديد. هي من زمن الفن الجميل والصوت الذي يعكس الإحساس والعمق والأصالة، انطلقت في رحلتها الفنية قبل سنوات عديدة مع الأخوين الرحباني، وشاركت بعدها في برنامج ستوديو الفن عام 1973 ونالت الميداليّة الذهبية.

تتحدث طنب عن ألبومها الجديد عبر "" مشيرة إلى انه "يتألف من 12 أغنية، 4 منها من ألحان شقيقها عالم والبارابسيكولوجي الدكتور سمير طنب، كما يتضمن قصيدة غنائية من ألحان عطالله إضافة إلى أغنيتين "ديو" تجمعها بالفنان غسان سالم، وأغنية طربية بعنوان "خلاص" للفنان والكاتب والملحن رشيد أبو جودة.



وأشارت طنب إلى" أنه "خلال الأمسية الغنائية سيكون هناك عدة كلمات، من بينها كلمة للكاتبة كلوديا مرشيليان والفنان مارسيل كاشفة انهما أصدقاء منذ كانا في الكونسرفاتوار، وكلمة أيضا للمؤلف الموسيقي جوزيف مراد الذي سيُبدي رأيه بالألبوم الجديد، إضافة إلى كلمة لشقيقها سمير طنب سيتحدث فيها عن تعاملهما الفني منذ كانا طفلين، إضافة إلى كلمة لرئيس بلدية الجديدة البوشرية السد أوغست باخوس".

وأكدت طنب ان "ألبومها الجديد يُضفي جوا من الفرح وأنها حرصت على التنويع فيه خاصة وان الجميع بات يفتش حاليا عن الأغنية السريعة".



وشددت طنب على ان "ألبومها الجديد يتضمن أغنيات موّجهة للجيل الشاب وأغنيات طربية لكل من يحب هذا النوع الغنائي وأغنيات عاطفية وبالتالي هو ليس لفئة محددة من الناس بل يلبي كافة الأذواق".



وأشارت إلى انها "ستوزع ألبومها بعد حفل التوقيع على كافة المنصات والسوشيل ميديا".

إذن الجمهور على موعد مع ألبوم جديد وأمسية غنائية للفنانة آمال طنب يستعيدوا من خلالها الفن الأصيل.