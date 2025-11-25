Advertisement

لبنان

سلام يتفقّد مرفأ بيروت: نثق بمجلس الإدارة لإعادته إلى خريطة العالم العربي

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:28
Doc-P-1446543-638996670317812407.jpg
Doc-P-1446543-638996670317812407.jpg photos 0
أجرى رئيس الحكومة نواف سلام جولة تفقّدية في مرفأ بيروت بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني.
وقال في مؤتمر صحافي بعد الجولة: نستذكر ضحايا انفجار المرفأ ونتمنّى جميعاً أن تتحقّق العدالة قريباً.

تابع: نعمل في الحكومة على نهوض الاقتصاد في لبنان والركن الأساس لأيّ عمليّة هو تطوير مرفأ بيروت. ونريد إعادة وضع مرفأ بيروت على خريطة العالم العربي وكلّي ثقة بمجلس إدارة المرفأ لدفع عمليّة تطويره.

بدروه، قال رسامني: كلّ جهودنا تنصبّ على مرفأ بيروت والخطة واضحة وبعد 100 يوم سنُعيد عرضها على الإعلام.

تابع: مستعدّون أن نضع في مجلس الوزراء كلّ أسبوع قراراً لدعم خطّة النهوض بمرفأ بيروت. وهدفنا زيادة إيرادات الخزينة ونعطي الجمارك اليوم كلّ الإمكانات لتحقيق هذا الأمر.
