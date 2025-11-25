سلام يتفقّد مرفأ بيروت: نثق بمجلس الإدارة لإعادته إلى خريطة العالم العربي

Advertisement

أجرى رئيس الحكومة جولة تفقّدية في مرفأ بحضور وزير الأشغال العامة والنقل .وقال في مؤتمر صحافي بعد الجولة: نستذكر ضحايا انفجار المرفأ ونتمنّى جميعاً أن تتحقّق العدالة قريباً.تابع: نعمل في الحكومة على نهوض الاقتصاد في والركن الأساس لأيّ عمليّة هو تطوير مرفأ بيروت. ونريد إعادة وضع مرفأ بيروت على خريطة العالم العربي وكلّي ثقة بمجلس لدفع عمليّة تطويره.بدروه، قال رسامني: كلّ جهودنا تنصبّ على مرفأ بيروت والخطة واضحة وبعد 100 يوم سنُعيد عرضها على الإعلام.تابع: مستعدّون أن نضع في كلّ أسبوع قراراً لدعم خطّة النهوض بمرفأ بيروت. وهدفنا زيادة إيرادات الخزينة ونعطي اليوم كلّ الإمكانات لتحقيق هذا الأمر.