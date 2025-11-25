طقس ماطر في لبنان.. انخفاض كبير بالحرارة وأمطار رعدية حتى هذا التاريخ

Advertisement

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسّط بمنخفض جوي سريع ومتوسط الفعالية متمركز جنوب مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبياً مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة ويستمر تأثيره حتى الأربعاء حيث يستقرتدريجيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.الطقس المتوقع في لبنان:الثلاثاء:غائم إجمالاً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها الموسمية، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة احياناً مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة خاصة فترة قبل الظهر كما تتساقط الثلوج ابتداءاً من ارتفاع ٢١٠٠ متر وما فوق، تتراجع حدة الامطار تدريجياً خلال الليل .الأربعاء:غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط امطار خفيفة متفرقة خلال الفترة الصباحية والمسائية خاصة شمال البلاد، ترتفع درجات الحرارة النهارية مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً .الخميس:صاف اجمالاً مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية وبقاء الأجواء الباردة خلال الليل في المناطق الداخلية كما تنخفض نسبة الرطوبة.الجمعة:قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة النهارية والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما تنخفض نسبة الرطوبة مع بقاء الأجواء الباردة خلال الليل جبلاً وداخلاً.