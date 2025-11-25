البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان

Advertisement

يبدأ البابا لاوون بابا الخميس أول رحلة له خارج منذ توليه البابوية متوجها إلى ولبنان، حيث من المتوقع أن يدعو إلى إحلال السلام في المنطقة ويحث على الوحدة بين الكنائس التي فرّقتها الانقسامات منذ زمن طويل، بحسب وكالة " ".وسيلقي البابا، وهو أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، أول خطاباته أمام حكومات أجنبية، ويزور مواقع ثقافية ذات حساسية، ضمن برنامج رحلته المزدحمة التي تمتد من 27 تشرين الثاني إلى الثاني من كانون الأول. (الوكالة الوطنية)