لبنان

البابا لاوون يحمل رسالة سلام إلى تركيا ولبنان

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:51
يبدأ البابا لاوون الرابع عشر بابا الفاتيكان الخميس أول رحلة له خارج إيطاليا منذ توليه البابوية متوجها إلى تركيا ولبنان، حيث من المتوقع أن يدعو إلى إحلال السلام في المنطقة ويحث على الوحدة بين الكنائس المسيحية التي فرّقتها الانقسامات منذ زمن طويل، بحسب وكالة "رويترز".
وسيلقي البابا، وهو أول بابا أميركي في تاريخ الكنيسة الكاثوليكية، أول خطاباته أمام حكومات أجنبية، ويزور مواقع ثقافية ذات حساسية، ضمن برنامج رحلته المزدحمة التي تمتد من 27 تشرين الثاني إلى الثاني من كانون الأول. (الوكالة الوطنية)
