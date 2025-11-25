Advertisement

لبنان

بقذائف فوسفورية.. الجيش الإسرائيلي يقصف المنطقة الواقعة بين رميش ويارون وعيتا الشعب

Lebanon 24
25-11-2025 | 04:51
قصفت مدفعية جيش العدو الاسرائيلي بالقذائف الفوسفورية المنطقة الواقعة بين بلدات رميش يارون وعيتا الشعب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
"لبنان 24": مدفعية العدو الاسرائيلي تطلق قذائف فوسفورية عند أطراف بلدتي رميش ويارون
lebanon 24
25/11/2025 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مدفعية العدوّ الإسرائيليّ أطلقت قذيفة على أطراف بلدة عيتا الشعب
lebanon 24
25/11/2025 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": سقوط 4 قذائف مضيئة اطلقها الجيش الاسرائيلي في المنطقة الواقعة بين بلدتي مارون الراس وعيترون
lebanon 24
25/11/2025 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيليّ على المنطقة الواقعة بين أطراف بليدا وعيترون
lebanon 24
25/11/2025 19:36:52 Lebanon 24 Lebanon 24

عيتا الشعب

لبنان 24

إسرائيل

لي بال

لبنان

ارون

