كورنيش المنية مغلق مؤقتًا… ويعاد فتحه الخميس

أعلن إتحاد بلديات عن إقفال البحري في المنطقة موقتاً وذلك إبتداءً من صباح يوم امس الإثنين 24 تشرين الثاني الجاري، بهدف إستكمال الأعمال النهائية ووضع اللمسات الأخيرة قبيل افتتاح المشروع"، موضحاً أن "إعادة فتح الكورنيش ستتم صباح يوم الخميس 27 تشرين الثاني 2025، بالتزامن مع موعد الإفتتاح الرسمي"، داعياً "الأهالي والزائرين إلى التعاون وتفهّم هذا الإجراء الضروري لضمان إنجاز المشروع بالشكل الأمثل".وأعرب الإتحاد عن "شكره لأهالي المنية والإخوة الزائرين على تعاونهم الدائم ودعمهم للمشاريع الإنمائية في المنطقة". (الوكالة الوطنية)