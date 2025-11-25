Advertisement

لبنان

مؤتمر في الضبية يُطلق خارطة طريق للإدارة الذكية… تعاون بلدي–خاص على خط التحديث

25-11-2025 | 05:15
نظّمت شركة L.B.N. Events في فندق Le Royal – الضبية مؤتمرًا بعنوان "الإدارة الذكية في عصر التكنولوجيا"، بالشراكة مع بلدية الضبية – زوق الخراب – عوكر – حارة البلانة، وبحضور ممثلين عن عدد من البلديات وخبراء وتقنيين واختصاصيين من القطاعين العام والخاص. وقد قدّم فعاليات المؤتمر الإعلامي خليل مرداس.
في الافتتاح، رحّبت الدكتورة علا القنطار بالحضور باسم L.B.N. Events، مؤكدة أنّ تنظيم هذا المؤتمر يأتي لتعزيز مفهوم الإدارة الذكية وتوسيع اعتماد الأنظمة الرقمية في العمل البلدي والإداري. 

وشدّدت على أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير الموارد البشرية وفق معايير الكفاءة، معتبرة أنّ التحوّل الرقمي "لم يعد خيارًا، بل ضرورة لرفع جودة الخدمات في ظل التنافسية المتسارعة".

من جهته، أكّد رئيس البلدية المهندس نبيه طعمه أنّ التعاون مع L.B.N. Events يترجم قناعة بوجوب الانتقال من الأساليب الإدارية التقليدية إلى إدارة أسرع وأكثر فعالية وقربًا من الناس.

 وقال إنّ التحوّل الرقمي يتيح للبلديات تقديم خدمات أوضح وأسرع، مشيرًا إلى سلسلة خطوات تعتمدها بلدية الضبية في هذا الاتجاه، أبرزها تحديث الأنظمة وتفعيل المنصات الإلكترونية.

وركّز طعمه على دور الشباب في العمل البلدي، معتبرًا أن إدماجهم في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار يشكّل "استثمارًا طويل الأمد" في تطوير الإدارة المحلية، لما يملكونه من طاقة وقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة.

واعتبر أنّ المؤتمر يشكل مساحة للتلاقي وتبادل الخبرات وفتح آفاق تعاون بين البلديات والشركات والمؤسسات التقنية، مشيرًا إلى أنّ الحضور الواسع يضيف قيمة عملية لهذا اللقاء.

وفي ختام الجلسة، قدّم الإعلامي خليل مرداس والدكتورة علا القنطار دروعًا تكريمية للمهندس طعمه والمشاركين في المؤتمر.

