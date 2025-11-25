مؤتمر في الضبية يُطلق خارطة طريق للإدارة الذكية… تعاون بلدي–خاص على خط التحديث

Advertisement

نظّمت شركة L.B.N. Events في فندق Le Royal – الضبية مؤتمرًا بعنوان "الإدارة الذكية في عصر التكنولوجيا"، بالشراكة مع بلدية الضبية – زوق الخراب – – حارة البلانة، وبحضور ممثلين عن عدد من البلديات وخبراء وتقنيين واختصاصيين من القطاعين العام والخاص. وقد قدّم فعاليات المؤتمر الإعلامي .في الافتتاح، رحّبت الدكتورة بالحضور باسم L.B.N. Events، مؤكدة أنّ تنظيم هذا المؤتمر يأتي لتعزيز مفهوم الإدارة الذكية وتوسيع اعتماد الأنظمة الرقمية في والإداري.وشدّدت على أهمية بناء شراكات بين القطاعين العام والخاص وتطوير الموارد البشرية وفق معايير الكفاءة، معتبرة أنّ التحوّل الرقمي "لم يعد خيارًا، بل ضرورة لرفع جودة الخدمات في ظل التنافسية المتسارعة".، أكّد رئيس البلدية المهندس طعمه أنّ التعاون مع L.B.N. Events يترجم قناعة بوجوب الانتقال من الأساليب الإدارية التقليدية إلى إدارة أسرع وأكثر فعالية وقربًا من الناس.وقال إنّ التحوّل الرقمي يتيح للبلديات تقديم خدمات أوضح وأسرع، مشيرًا إلى سلسلة خطوات تعتمدها بلدية الضبية في هذا الاتجاه، أبرزها تحديث الأنظمة وتفعيل المنصات الإلكترونية.وركّز طعمه على دور الشباب في العمل البلدي، معتبرًا أن إدماجهم في التخطيط والتنفيذ وصنع القرار يشكّل "استثمارًا طويل الأمد" في تطوير ، لما يملكونه من طاقة وقدرة على التعامل مع التقنيات الجديدة.واعتبر أنّ المؤتمر يشكل مساحة للتلاقي وتبادل الخبرات وفتح تعاون بين البلديات والشركات والمؤسسات التقنية، مشيرًا إلى أنّ الحضور الواسع يضيف قيمة عملية لهذا اللقاء.وفي ختام الجلسة، قدّم الإعلامي خليل مرداس والدكتورة علا دروعًا تكريمية للمهندس طعمه والمشاركين في المؤتمر.