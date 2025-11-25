عون تلقى برقية تهنئة من بوتين... واستقبل رئيس مجلس إدارة مرفأ طرابلس الجديد ورئيس "الفيفا" والقاضي عطية



مجلس ادارة مرفأ



واستقبل رئيس المجلس الجديد لادارة مرفأ طرابلس السيد اسكندر بندلي مع اعضاء مجلس الادارة : سارة الشريف، نور علم الدين، سيمون عبد المسيح ومريم عيد.



والقى السيد بندلي كلمة عرض فيها لواقع مرفأ طرابلس، مشيرا الى أن المجلس الجديد بصدد اعداد خطة استراتيجية ليصبح المرفأ من اهم المرافئ في الشرق الاوسط، إلا أنه يعاني حالياً، من اختناق في سير العمليات بسبب الاجراءات الضرورية للحفاظ على سلامة وامن المواطن، مطالباً بإنشاء جهاز امن المرافئ لتسهيل التنسيق بين الاجهزة الامنية والجمركية مما يساهم في ايجاد حلول للمعوقات وجعل الاجراءات اكثر انسيابية.



ولفت بندلي الى ضرورة العمل على تطبيق نظام "الشباك الموحد " لتسهيل حركة البضائع وتسريع المعاملات وبالتالي تقليص اي عمليات غير شرعية محتملة، وبالتوازي القيام بالصيانة الدورية المطلوبة لنظام "نجم" .



ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد متمنياً لمجلس الادارة الجديد التوفيق في مهامه مشدداً على ضرورة استعادة مرفأ طرابلس ألقه ودوره الاستراتيجي في تعزيز الاقتصاد الوطني. وقال لأعضاء مجلس الادارة:"اعملوا وفق ضميركم لما فيه مصلحة المرفأ وواجهوا الصعوبات بتصميم ورغبة حقيقية في ايجاد الحلول المناسبة التي تسهل امور المواطنين وتسرّع معاملاتهم".

القاضي عطيه



وفي قصر بعبدا رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطيه الذي اطلع الرئيس عون على عمل الهيئة وسير الملفات المنوطة بالمفتشيات العامة التابعة لها في اطار تعزيز الرقابة على الادارات والمؤسسات العامة.



رئيس مجموعة عزيزي الاماراتية



واستقبل الرئيس عون رئيس مجموعة عزيزي الاماراتية السيد مرويس عزيزي مع وفد ضم النائب السابق طارق المرعبي والسادة:علي اللنجاوي، طارق عيتاني، محمد عريمط، وائل ابو عوس. واعرب السيد عزيزي خلال اللقاء عن سعادته لوجوده في وللتقدم الذي تحقق مع بداية عهد الرئيس عون مبدياً اعجابه بالشعب اللبناني وبإرادته وكفاءاته وخبراته في مختلف المجالات. وابدى رغبته في الاستثمار في لبنان لا سيما وان الفرص الاستثمارية المتوافرة غنية ومتنوعة. وعرض السيد عزيزي للاستثمارات التي تقوم بها مجموعته في مجال الاعمار وابرزها اقامة "برج عزيزي" وهو الثاني من حيث الارتفاع بعد برج زايد في دولة الامارات العربية المتحدة إضافة الى استثمارات عقارية اخرى.



ورحب الرئيس عون بالسيد عزيزي والوفد المرافق شاكراً له رغبته بالاستثمار في لبنان، مؤكداً على ان الاوضاع الراهنة اوجدت فرصا استثمارية عدة يمكن اختيار المجموعة ما يلائمها منها. ونوه الرئيس عون بالعلاقات بين لبنان ودولة الامارات العربية المتحدة، وبالدعم الذي يبديه رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن آل نهيان، والمسؤولون الاماراتيون واعرب عن تقديره لإنارة " برج زايد" في دبي بألوان اللبناني بمناسبة عيد الاستقلال.



رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم



واستقبل رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" السيد جياني انفنتينو لمناسبة زيارته الى لبنان، ورافقته زوجته لينا الاشقر ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر والامين العام للاتحاد السيد جهاد الشحف. واعرب السيد انفنتينو عن سعادته لوجوده في لبنان ولو في زيارة قصيرة، لافتاً الى انه سيتوجه الى قطر لحضور المباراة التي تجمع منتخب لبنان ومنتخب السودان في اطار التأهل لكأس العرب في كرة القدم.



وخلال اللقاء قدم السيد انفنتينو للرئيس عون التي اعدتها "الفيفا" لبطولة العالم التي ستجري خلال العام المقبل في اميركا وكندا والمكسيك، كما قدم له شعار الاتحاد والقميص الذي يحمل الرقم 10.



ورحب الرئيس عون بالسيد انفنتينو شاكراً له تشجيعه لكرة القدم في لبنان ومبادراته في هذا المجال ومنها حضور المباراة التأهيلية في قطر.