بعد فيضان مياه الأمطار في مبنى الوزارة... بيان لوزير العمل

Advertisement

صدر عن لوزير العمل محمد البيان التالي:"على أثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضان المياه في مبنى – المشرفية، وما نتج عنه من تعطلٍ جزئي لسير العمل، وزير العمل حيدر إلى متابعة الموضوع فورًا وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة الخلل، الأمر الذي سمح بعودة العمل في الوزارة سريعًا واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير.وفي هذا الإطار، يتوجه وزير العمل بالشكر والتقدير إلى فريق موظفي الوزارة الذين عملوا بجهدٍ كبير وبوتيرة عالية لتدارك المشكلة وتأمين استمرارية الخدمات، مؤكدًا حرصه الدائم على توفير الظروف الملائمة التي تضمن المرفق العام.كما يوجه الوزير شكره إلى بلدية التي استجابت سريعًا لطلب الوزارة وساهمت في معالجة أسباب الفيضانات واتخاذ الإجراءات اللوجستية المطلوبة، علمًا أن البلدية بادرت إلى القيام بهذا الدور رغم أن المبنى لا يتبع لها عقاريًا، ما يعكس تعاونًا مسؤولًا بين الإدارات الرسمية والبلديات خدمةً للمواطنين.ويؤكد أن العمل مستمر لتفادي أي تكرار مماثل، وأن الوزارة ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات وضمان انتظام المرفق العام مهما كانت التحديات".