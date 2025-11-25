21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد فيضان مياه الأمطار في مبنى الوزارة... بيان لوزير العمل
Lebanon 24
25-11-2025
|
05:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
لوزير العمل محمد
حيدر
البيان التالي:
Advertisement
"على أثر الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضان المياه في مبنى
وزارة العمل
– المشرفية، وما نتج عنه من تعطلٍ جزئي لسير العمل،
بادر
وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر إلى متابعة الموضوع فورًا وإعطاء التوجيهات اللازمة لمعالجة الخلل، الأمر الذي سمح بعودة العمل في الوزارة سريعًا واستئناف تقديم الخدمات للمواطنين دون تأخير.
وفي هذا الإطار، يتوجه وزير العمل بالشكر والتقدير إلى فريق موظفي الوزارة الذين عملوا بجهدٍ كبير وبوتيرة عالية لتدارك المشكلة وتأمين استمرارية الخدمات، مؤكدًا حرصه الدائم على توفير الظروف الملائمة التي تضمن
حسن سير
المرفق العام.
كما يوجه الوزير شكره إلى بلدية
الغبيري
التي استجابت سريعًا لطلب الوزارة وساهمت في معالجة أسباب الفيضانات واتخاذ الإجراءات اللوجستية المطلوبة، علمًا أن البلدية بادرت إلى القيام بهذا الدور رغم أن المبنى لا يتبع لها عقاريًا، ما يعكس تعاونًا مسؤولًا بين الإدارات الرسمية والبلديات خدمةً للمواطنين.
ويؤكد أن العمل مستمر لتفادي أي تكرار مماثل، وأن الوزارة ملتزمة بتقديم أفضل الخدمات وضمان انتظام المرفق العام مهما كانت التحديات".
مواضيع ذات صلة
مياه الأمطار تُغرق وزارة العمل (فيديو)
Lebanon 24
مياه الأمطار تُغرق وزارة العمل (فيديو)
25/11/2025 19:37:30
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فيضان نفق الاونيسكو جراء تساقط الأمطار
Lebanon 24
بالفيديو: فيضان نفق الاونيسكو جراء تساقط الأمطار
25/11/2025 19:37:30
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة الجفاف... مياه الأمطار أغرقت إيران (فيديو)
Lebanon 24
بعد أزمة الجفاف... مياه الأمطار أغرقت إيران (فيديو)
25/11/2025 19:37:30
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الأشغال: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة (lbc)
Lebanon 24
وزير الأشغال: مع هطول أكثر من 30 ملم من الأمطار من الطبيعي أن تحدث فياضانات وتم حلّ الأمور ونعمل حاليًا على معالجة فيضان خلدة (lbc)
25/11/2025 19:37:30
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المكتب الإعلامي
وزير العمل محمد
الدكتور محمد
مكتب الإعلام
مبنى الوزارة
وزارة العمل
الغبيري
حسن سير
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:22 | 2025-11-25
25/11/2025 12:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:15 | 2025-11-25
25/11/2025 12:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:08 | 2025-11-25
25/11/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:06 | 2025-11-25
25/11/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2025-11-25
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:22 | 2025-11-25
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:15 | 2025-11-25
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:08 | 2025-11-25
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:06 | 2025-11-25
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:00 | 2025-11-25
الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:37:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24