لبنان

هذا جديد مُحاكمة الفنان فضل شاكر

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:38
Doc-P-1446581-638996713397685130.jpg
Doc-P-1446581-638996713397685130.jpg photos 0
أرجأت المحكمة العسكرية محاكمة الفنان فضل شاكر إلى 3 شباط 2026.
وبحسب المعلومات، فإنّ مُحامية الفنان فضل شاكر هي من طلبت إرجاء المُحاكمة للإطلاع على الملفات.
