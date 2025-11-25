Advertisement

لبنان

قرار حكومي يحرّك رخص المزارع الشمسية… والصّدّي يوقّع أولى العقود

Lebanon 24
25-11-2025 | 05:59
A-
A+
Doc-P-1446590-638996723606192871.jpg
Doc-P-1446590-638996723606192871.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أبرم وزير الطاقة والمياه جو الصدّي اتفاقًا مع رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة PrimeSouth في لبنان خالد العلمي لشراء طاقة كهربائية مُنتَجة من الطاقة الشمسية في محافظتَي الجنوب والنبطية، في خطوة ترمي إلى رفع الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الإنتاج، وتقليص الكلفة والتلوّث في آن واحد.
Advertisement

ويأتي توقيع العقد ضمن المسار الذي يعمل عليه الصدّي منذ تولّيه مهامه، والهادف إلى إحياء رخص إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الـ11 التي منحتها الحكومة عام 2022 وبقيت معلّقة من دون تنفيذ. 

وتمكّن الوزير من دفع الملف قدمًا بعد نقل إحدى الرخص إلى شركة PrimeSouth بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، ما أتاح المضي بالإجراءات العملية لإطلاق المشروع.

مواضيع ذات صلة
التقرير الاول للجيش امام مجلس الوزراء: احتلال المواقع الحدودية يعرقل تنفيذ القرار الحكومي
lebanon 24
25/11/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر حكوميّ لرويترز: انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأمنيّ المصغر في إسرائيل ووزراء الحكومة يستعدون لعقد اجتماع
lebanon 24
25/11/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر وصدي يوقّعان اتفاقيتي قرض البنك الدولي لتعزيز الطاقة المتجددة والكهرباء
lebanon 24
25/11/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يوقع مع ستارمر عقداً ضخماً لشراء 20 طائرة يوروفايتر
lebanon 24
25/11/2025 19:37:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

رئيس مجلس الإدارة

الطاقة المتجددة

مجلس الإدارة

المدير العام

مجلس الوزراء

خالد العلمي

وزير الطاقة

النبطية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24