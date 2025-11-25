قرار حكومي يحرّك رخص المزارع الشمسية… والصّدّي يوقّع أولى العقود

Advertisement

أبرم والمياه جو الصدّي اتفاقًا مع والمدير العام لشركة PrimeSouth في لشراء طاقة كهربائية مُنتَجة من الطاقة الشمسية في محافظتَي الجنوب والنبطية، في خطوة ترمي إلى رفع الاستفادة من مصادر ، وزيادة الإنتاج، وتقليص الكلفة والتلوّث في آن واحد.ويأتي توقيع العقد ضمن المسار الذي يعمل عليه الصدّي منذ تولّيه مهامه، والهادف إلى إحياء رخص إنشاء مزارع الطاقة الشمسية الـ11 التي منحتها الحكومة عام 2022 وبقيت معلّقة من دون تنفيذ.وتمكّن الوزير من دفع الملف قدمًا بعد نقل إحدى الرخص إلى شركة PrimeSouth بموجب قرار صادر عن بتاريخ 9 تشرين الأول 2025، ما أتاح المضي بالإجراءات العملية لإطلاق المشروع.