لبنان

توقيف مطلوب بحقّه 23 مُلاحقة قضائيّة.. ماذا ضبطت قوى الأمن داخل منزله في زحلة؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:05
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار العمل المستمر التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها وتوقيف المطلوبين والفارين من وجه العدالة، توافرت معلومات لمفرزة زحلة القضائية في وحدة الشرطة القضائية حول مكان وجود المدعو:

ج. س. (مواليد عام 1976، لبناني)

وهو مطلوب بموجب عدة ملاحقات قضائية.

على الفور، أعطيت الأوامر للعمل بغية رصده وتوقيفه.

بعد الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم رصده في منزله الكائن ضمن مدينة زحلة.

بناء عليه، تمت مداهمة المنزل وتوقيفه، وبتفتيش مكان اقامته، تم العثور على بندقية حربية من نوع كلاشنكوف، 6 مماشط سعة /30/ طلقة وصندوق ذخيرة عيار 7,62 ملم و5 جعب حربية.

كما تبيّن وجود ما مجموعه /23/ بلاغاً في حقه، تتراوح بين مذكرات توقيف، مذكرات إلقاء قبض، وبلاغات بحث وتحرٍّ، وذلك بجرائم تبييض أموال، تزوير، رشوة، شك دون رصيد.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات القضاء المختص بناءً على إشارته.
 
