21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كاريتاس لبنان تغرس 140 أرزة في الديمان احتفالًا بالاستقلال
Lebanon 24
25-11-2025
|
06:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرست رابطة كاريتاس
لبنان
مئة وأربعين أرزة في حديقة البطاركة في الديمان بمناسبة عيد
الاستقلال
، خلال احتفال نظّمه إقليم كاريتاس الجبّة بالتعاون مع رابطة قنوبين للرسالة والتراث ودير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات.
Advertisement
وحضر النشاط قائمقام بشري ربى شفشق ورئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي وعدد من الفعاليات الروحية والتربوية والاجتماعية وشبيبة كاريتاس.
انطلقت الفعالية من بيت الذاكرة والأعلام، حيث شددت الأخت لينا الخوند في كلمة لها على رمزية مبادرة كاريتاس في زرع
الأرز
، معتبرة أنها تعكس التزامًا بالبيئة وبالقيمة الوطنية التي تمثلها الأرزة، كما أشارت إلى الدور الروحي والثقافي لموقع حديقة البطاركة المدرج على مسارات السياحة الوطنية والدولية.
وألقى الدكتور إيليا كلمة اعتبر فيها أن غرس الأرز يحمل دلالات تتجاوز الرمزية الزراعية، قائلاً: "نزرع اليوم المحبة والتضحية والخدمة، ونرسّخ لبنان الذي أراده بطاركته وشعبه حرًّا ومتجذرًا في أرضه ورمزه الأرز".
أما الأب عبود فاعتبر أن المبادرة تعبّر عن "روحانية قنوبين القائمة على الرسوخ والتجذّر في الأرض"، مشيرًا إلى أن غرس الأرز في الموقع ينسجم مع الخصوصية التاريخية لحديقة البطاركة وعلاقتها بالهوية
اللبنانية
، داعيًا إلى الحفاظ على القيم التي تجمع اللبنانيين وتصون وطنهم.
بعد الكلمات، قام المشاركون بغرس الأشجار وإزاحة الستار عن لوحة تذكارية توثّق المناسبة، قبل الانتقال إلى بوّابة قنوبين لمشاهدة فيلم تعريفي عن الحديقة ومعالم الوادي. واختُتم الاحتفال بضيافة في استراحة "هوى قنوبين" في الموقع.
مواضيع ذات صلة
نشاط رياضي–بيئي في فيع احتفالًا بالاستقلال
Lebanon 24
نشاط رياضي–بيئي في فيع احتفالًا بالاستقلال
25/11/2025 19:38:10
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عيد استقلال آخر بلا عرض عسكري واحتفالات: لبنان في "مرحلة مصيرية"
Lebanon 24
عيد استقلال آخر بلا عرض عسكري واحتفالات: لبنان في "مرحلة مصيرية"
25/11/2025 19:38:10
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
Lebanon 24
وزيرة التربية: راشيا تجمع لبنان في عيد الاستقلال باحتفال وطني شامل
25/11/2025 19:38:10
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
افتتاح أكبر أرزة في العالم قريبًا (صورة)
Lebanon 24
افتتاح أكبر أرزة في العالم قريبًا (صورة)
25/11/2025 19:38:10
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستقلال
اللبنانية
على رمزي
التربوي
التزام
روحاني
الكرمل
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
Lebanon 24
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:22 | 2025-11-25
25/11/2025 12:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:15 | 2025-11-25
25/11/2025 12:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:08 | 2025-11-25
25/11/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:06 | 2025-11-25
25/11/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2025-11-25
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:22 | 2025-11-25
في أوّل تعليق… هذا ما قاله وزير الأشغال بعد غرق الطرقات بالمياه
12:15 | 2025-11-25
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:08 | 2025-11-25
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:06 | 2025-11-25
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:00 | 2025-11-25
الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:38:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24