كاريتاس لبنان تغرس 140 أرزة في الديمان احتفالًا بالاستقلال

غرست رابطة كاريتاس مئة وأربعين أرزة في حديقة البطاركة في الديمان بمناسبة عيد ، خلال احتفال نظّمه إقليم كاريتاس الجبّة بالتعاون مع رابطة قنوبين للرسالة والتراث ودير مار اسطفان للراهبات الأنطونيات.

وحضر النشاط قائمقام بشري ربى شفشق ورئيس كاريتاس لبنان الأب ميشال عبود الكرملي وعدد من الفعاليات الروحية والتربوية والاجتماعية وشبيبة كاريتاس.



انطلقت الفعالية من بيت الذاكرة والأعلام، حيث شددت الأخت لينا الخوند في كلمة لها على رمزية مبادرة كاريتاس في زرع ، معتبرة أنها تعكس التزامًا بالبيئة وبالقيمة الوطنية التي تمثلها الأرزة، كما أشارت إلى الدور الروحي والثقافي لموقع حديقة البطاركة المدرج على مسارات السياحة الوطنية والدولية.



وألقى الدكتور إيليا كلمة اعتبر فيها أن غرس الأرز يحمل دلالات تتجاوز الرمزية الزراعية، قائلاً: "نزرع اليوم المحبة والتضحية والخدمة، ونرسّخ لبنان الذي أراده بطاركته وشعبه حرًّا ومتجذرًا في أرضه ورمزه الأرز".



أما الأب عبود فاعتبر أن المبادرة تعبّر عن "روحانية قنوبين القائمة على الرسوخ والتجذّر في الأرض"، مشيرًا إلى أن غرس الأرز في الموقع ينسجم مع الخصوصية التاريخية لحديقة البطاركة وعلاقتها بالهوية ، داعيًا إلى الحفاظ على القيم التي تجمع اللبنانيين وتصون وطنهم.



بعد الكلمات، قام المشاركون بغرس الأشجار وإزاحة الستار عن لوحة تذكارية توثّق المناسبة، قبل الانتقال إلى بوّابة قنوبين لمشاهدة فيلم تعريفي عن الحديقة ومعالم الوادي. واختُتم الاحتفال بضيافة في استراحة "هوى قنوبين" في الموقع.



