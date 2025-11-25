Advertisement

لبنان

زوجته لينا الأشقر... رئيس "الفيفا" سينال الجنسيّة اللبنانيّة

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:18
أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وافق على منح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو الجنسية اللبنانية.
وطلب عون من انفانتينو استكمال المستندات والأوراق القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية اللبنانية بصورة نهائية في وقت لاحق، بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية المعمول بها.
 
يُذكر أن زوجة إنفانتينو، السيدة لينا الأشقر، هي لبنانية الأصل. 
