زوجته لينا الأشقر... رئيس "الفيفا" سينال الجنسيّة اللبنانيّة

أعلن الاتحاد اللبناني أن رئيس الجمهورية وافق على منح رئيس جياني إنفانتينو الجنسية .

وطلب عون من انفانتينو استكمال المستندات والأوراق القانونية اللازمة لتوقيع مرسوم الجنسية اللبنانية بصورة نهائية في وقت لاحق، بما ينسجم مع الإجراءات الدستورية المعمول بها.

يُذكر أن زوجة إنفانتينو، السيدة لينا الأشقر، هي لبنانية الأصل.