لبنان

الراعي يستقبل وفدًا سياسيًا واقتصاديًا… والهجرة المسيحية محور النقاش

Lebanon 24
25-11-2025 | 06:59
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي وفدًا ضمّ النواب السابقين عبدالله فرحات، شامل روكز، ماريو عون، سيرج طورسركسيان، إضافة إلى نقيب التسويق الرقمي في لبنان باتريك أبو شقرا، ونقيب شركات النقل شارل أبو حرب، وعميد كلية الحقوق في جامعة سيدة اللويزة الدكتور ألبير خوري، والدكتور زياد صليبا، وعدد من رجال الأعمال.
وأعرب الوفد أمام البطريرك، وقبيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر إلى لبنان، عن قلقه حيال الواقع المسيحي وما تسببت به الأزمة الاقتصادية والمالية الأخيرة من ارتفاع ملحوظ في هجرة الشباب، ولا سيما الشباب المسيحي.

كما طرح الوفد فكرة إنشاء صندوق استثماري في إحدى الدول الأوروبية يهدف إلى تشجيع الاستثمار في العقارات والحفاظ على الثروة العقارية اللبنانية ومنع تآكلها في ظل الظروف الحالية.

