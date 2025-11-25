توقيف مطلوب بجرائم تهديد ومحاولة قتل

Advertisement

صدر عن – والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:متابعةً للجهود المستمرة التي تبذلها لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبنتيجة الاستقصاءات والرصد الدقيق، أوقفت – قسم الاستعلام والتحقيق، بتاريخ 19/11/2025، اللبناني (ج. ع.).وقد تبيّن أنّ بحقّه مذكرات توقيف عدة بجرائم التهديد ومحاولة القتل والسلب والسرقة.وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة المختص.