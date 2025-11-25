Advertisement

لبنان

توقيف مطلوب بجرائم تهديد ومحاولة قتل

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:06
A-
A+
Doc-P-1446610-638996764640625611.jpg
Doc-P-1446610-638996764640625611.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

صدر عن المديرية العامة لأمن الدولةقسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
Advertisement

متابعةً للجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة في ملاحقة المطلوبين، وبنتيجة الاستقصاءات والرصد الدقيق، أوقفت مديرية عكار الإقليمية – قسم الاستعلام والتحقيق، بتاريخ 19/11/2025، اللبناني (ج. ع.).
وقد تبيّن أنّ بحقّه مذكرات توقيف عدة بجرائم التهديد ومحاولة القتل والسلب والسرقة.
وقد أُجري المقتضى القانوني بحقه بناءً لإشارة القضاء المختص.
مواضيع ذات صلة
بكمين محكم.. توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
lebanon 24
25/11/2025 19:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة توقيفات لقوى الأمن تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
lebanon 24
25/11/2025 19:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اعتدائه على طبيب… توقيف مطلوب في طرابلس!
lebanon 24
25/11/2025 19:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخص مطلوب قضائياً انتحل صفة سائق قاض وأوهم ضحاياه بإخلاء سبيل موقوفين
lebanon 24
25/11/2025 19:38:46 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة لأمن الدولة

مديرية عكار الإقليمية

المديرية العامة

قسم الإعلام

أمن الدولة

مديرية ال

القضاء ا

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24