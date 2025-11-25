Advertisement

لبنان

بعد غرق الطرقات... وزير الأشغال: من الطبيعيّ أنّ تتجمّع المياه وهذا أساس المشكلة

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:14
قال وزير الأشغال العامة والنفل فايز رسامني إن "ما حصل اليوم هو أنّه في 20 دقيقة تساقطت أمطار بكثافة جدًّا ومن الطّبيعي أن تتجمّع المياه إلا أنّنا عالجناها بسرعة".
 
وردًّا على سؤال عن إمكان أن تغرق الطرقات خلال زيارة البابا لاوون الرابع عشر، أجاب: "سأعقد اجتماعاً لتقويم ما حصل اليوم من تجمّع للمياه للتمكّن من معالجة الوضع في حال تكرّر".
وأضاف للـ"أم تي في": "عندما تتخطّى غزارة الأمطار توقّعاتنا فمن الطبيعي أن تتجمّع المياه وهذا يحصل في كلّ البلدان وجزءٌ أساس من المشكلة هو الرمي العشوائي للنفايات على الطرقات". 
