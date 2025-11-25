21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس
Lebanon 24
25-11-2025
|
07:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس
مجلس الوزراء
الدكتور
نواف
سلام ظهر اليوم في السراي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايناس كالامار التي اعلنت بعد اللقاء "نحن ممتنون جدًا لأنه أتيحت لنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، ونحن حريصون جدًا على رؤية
هذه الحكومة
تقوم بارساء القانون وفقًا للمبدأ الذي أوصلها إلى السلطة، كما اننا حريصون جدًا على رؤية
لبنان
بشكل عام
مدافعًا قويًا عن العدالة الدولية".
Advertisement
لازاريني
واستقبل الرئيس سلام المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الأونروا،
دوروثي
كلاوس ، و رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية.
وتناول
النقاش
الاوضاع المالية للمنظمة وتأثير ذلك على المخيمات في لبنان.
مرفأ طرابلس
كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من مجلس إدارة مرفأ
طرابلس
وعرض معه اوضاع المرفأ.
مواضيع ذات صلة
منظمة العفو الدولية: أكثر من 860 هجوما عنيفا للمستوطنين على الضفة الغربية خلال 2025
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: أكثر من 860 هجوما عنيفا للمستوطنين على الضفة الغربية خلال 2025
25/11/2025 19:39:23
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
Lebanon 24
بري يستقبل وفداً موسعاً من مجلس إدارة البنك الدولي
25/11/2025 19:39:23
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: الانتهاكات التي نفذتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تشكّل جريمة حرب
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: الانتهاكات التي نفذتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر تشكّل جريمة حرب
25/11/2025 19:39:23
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: السودان أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: السودان أكبر أزمة إنسانية يشهدها العالم اليوم
25/11/2025 19:39:23
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
منظمة العفو الدولية
وكالة الأونروا
مجلس الوزراء
هذه الحكومة
نواف سلام
رئيس سلام
بشكل عام
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه
12:22 | 2025-11-25
25/11/2025 12:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:15 | 2025-11-25
25/11/2025 12:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:08 | 2025-11-25
25/11/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:06 | 2025-11-25
25/11/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2025-11-25
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:22 | 2025-11-25
سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه
12:15 | 2025-11-25
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:08 | 2025-11-25
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:06 | 2025-11-25
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:00 | 2025-11-25
الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:39:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24