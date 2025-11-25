سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس



لازاريني استقبل رئيس الدكتور سلام ظهر اليوم في السراي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايناس كالامار التي اعلنت بعد اللقاء "نحن ممتنون جدًا لأنه أتيحت لنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، ونحن حريصون جدًا على رؤية تقوم بارساء القانون وفقًا للمبدأ الذي أوصلها إلى السلطة، كما اننا حريصون جدًا على رؤية مدافعًا قويًا عن العدالة الدولية".

واستقبل الرئيس سلام المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الأونروا، كلاوس ، و رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية.



وتناول الاوضاع المالية للمنظمة وتأثير ذلك على المخيمات في لبنان.



مرفأ طرابلس



كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من مجلس إدارة مرفأ وعرض معه اوضاع المرفأ.