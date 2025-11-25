Advertisement

لبنان

سلام استقبل الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ولازاريني ووفداً من إدارة مرفأ طرابلس

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:31
استقبل رئيس  مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام  ظهر اليوم في السراي الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية ايناس كالامار التي اعلنت بعد اللقاء "نحن ممتنون جدًا لأنه أتيحت لنا الفرصة للقاء رئيس الوزراء، ونحن حريصون جدًا على رؤية هذه الحكومة تقوم بارساء القانون وفقًا للمبدأ الذي أوصلها إلى السلطة، كما  اننا حريصون جدًا على رؤية لبنان بشكل عام مدافعًا قويًا عن العدالة الدولية".
لازاريني
واستقبل الرئيس سلام المفوض العام لوكالة الأونروا  فيليب لازاريني، في حضور مديرة شؤون الأونروا، دوروثي كلاوس ، و رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية.

وتناول النقاش الاوضاع المالية للمنظمة وتأثير ذلك على المخيمات في لبنان.

مرفأ طرابلس 

كما استقبل رئيس الحكومة وفدا من مجلس إدارة مرفأ طرابلس وعرض معه اوضاع المرفأ.
 
 
 
