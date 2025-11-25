توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق

Advertisement

صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــةالبلاغ التّالي:في إطار متابعة المستمرة لملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها.توافرت معلومات لمفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخصين بعمليات سرقة درّاجات آلية في مناطق ، المشرفية، وبرج البراجنة.ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكن عناصر المفرزة من كشف هويتيهما، ونصب كمين محكم في محلتي طريق وبرج البراجنة، أدى إلى توقيف كل من:ح. ق. (مواليد عام 1997، لبناني)ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني)2- كما، وبناءً على معلومات حول نشاط شخصين في ترويج المخدرات في أحد الفنادق في طريق المطار، نفذت المفرزة عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف كل من:ب. ر. (مواليد عام 2001، سوري)، ملقّب بـ”الونش”أ. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني)وتم ضبط المضبوطات التالية:عبوات بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة متنوعةمظاريف نايلون تحتوي على حشيشة الكيفقطعة حشيشة داخل علبة سجائرثلاث عبوات بلاستيكية فارغةسكين، هاتف خلوي، ومبالغ ماليةتمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة المختص.