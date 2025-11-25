Advertisement

لبنان

توقيف "الونش" على طريق المطار... قوى الأمن تكشف ما يقوم به داخل أحد الفنادق

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:32
A-
A+
Doc-P-1446621-638996782338684595.jpg
Doc-P-1446621-638996782338684595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

البلاغ التّالي:

في إطار متابعة قوى الأمن الداخلي المستمرة لملاحقة المخلّين بالأمن ومكافحة مختلف الجرائم وتوقيف مرتكبيها.
Advertisement

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخصين بعمليات سرقة درّاجات آلية في مناطق طريق المطار، المشرفية، وبرج البراجنة.

ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكن عناصر المفرزة من كشف هويتيهما، ونصب كمين محكم في محلتي طريق المطار وبرج البراجنة، أدى إلى توقيف كل من:

ح. ق. (مواليد عام 1997، لبناني)

ع. أ. (مواليد عام 1991، لبناني)

2- كما، وبناءً على معلومات حول نشاط شخصين في ترويج المخدرات في أحد الفنادق في طريق المطار، نفذت المفرزة عملية أمنية نوعية أسفرت عن توقيف كل من:

ب. ر. (مواليد عام 2001، سوري)، ملقّب بـ”الونش”

أ. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني)

وتم ضبط المضبوطات التالية:

عبوات بلاستيكية تحتوي على مواد مخدّرة متنوعة

مظاريف نايلون تحتوي على حشيشة الكيف

قطعة حشيشة داخل علبة سجائر

ثلاث عبوات بلاستيكية فارغة

سكين، هاتف خلوي، ومبالغ مالية

تمّ تسليم الموقوفين والمضبوطات إلى القطعات المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهم، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
مواضيع ذات صلة
توقيف فلسطيني في خلدة.. هذا ما كان يقوم به داخل سيارته
lebanon 24
25/11/2025 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف سورية في محلة طريق الجديدة.. هذا ما كانت تقوم به مع شريكها
lebanon 24
25/11/2025 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخص في الجنوب... إليكم ما عثرت عليه قوى الأمن داخل سيارته ومنزله
lebanon 24
25/11/2025 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن إشكال فندق الغولدن بلازا الذي أدى إلى وفاة معاون أول في قوى الأمن
lebanon 24
25/11/2025 19:39:29 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الدرك الإقليمي

شعبة العلاقات

برج البراجنة

طريق المطار

جبل لبنان

فلسطين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24