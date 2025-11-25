بعد 6 أشهر... صورٌ لا تزال مرفوعة

لُوحِظَ أنّه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، لا تزال هناك صورٌ لمرشّحين مرفوعة على أبنيّة، ومُعلقة أيضاً على جدران بعض الشوارع، في العديد من المناطق في المتن، كما في .

وأغلبيّة هذه الصور تعود لمرشّحين فازوا في الإنتخابات البلديّة أو الإختياريّة، علماً أنّ تعاميم صدرت دعت إلى إزالتها، بعد انتهاء الإستحقاق الإنتخابيّ بأيّام قليلة.