بحث
لبنان
بعد 6 أشهر... صورٌ لا تزال مرفوعة
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
25-11-2025
|
07:40
photos
لُوحِظَ أنّه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، لا تزال هناك صورٌ لمرشّحين مرفوعة على أبنيّة، ومُعلقة أيضاً على جدران بعض الشوارع، في العديد من المناطق في المتن، كما في
بيروت
.
وأغلبيّة هذه الصور تعود لمرشّحين فازوا في الإنتخابات البلديّة أو الإختياريّة، علماً أنّ تعاميم صدرت دعت إلى إزالتها، بعد انتهاء الإستحقاق الإنتخابيّ بأيّام قليلة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
