لبنان

بعد 6 أشهر... صورٌ لا تزال مرفوعة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:40
لُوحِظَ أنّه بعد مرور أكثر من 6 أشهر على إجراء الإنتخابات البلديّة والإختياريّة، لا تزال هناك صورٌ لمرشّحين مرفوعة على أبنيّة، ومُعلقة أيضاً على جدران بعض الشوارع، في العديد من المناطق في المتن، كما في بيروت.
وأغلبيّة هذه الصور تعود لمرشّحين فازوا في الإنتخابات البلديّة أو الإختياريّة، علماً أنّ تعاميم صدرت دعت إلى إزالتها، بعد انتهاء الإستحقاق الإنتخابيّ بأيّام قليلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

