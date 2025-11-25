بعد حريق "هوا تشيكن"... هل من نقص في الدواجن؟

Advertisement

أصدرت للدواجن برئاسة بياناً أبدت فيه أسفها الشديد على الحريق الذي حصل في مسلخ شركة الكائن في منطقة أنفة وأدى إلى سقوط 3 شبان من موظفي الشركة، معربةً عن تعازيها الحارة للشركة ولعائلات الضحايا وذويهم.وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع "هوا تشيكن" ووقوفها صفاً واحداً إلى جانبها، مشيرة الى انها تتابع الوضع مع ادارة الشركة التطورات الحاصلة، وابدت استعدادها للمساعدة، اذا استدعى الأمر ذلك، لتمكينها من تخطي الأزمة واستمرار دورتها الانتاجية.وقال : "على الرغم من هذا المصاب الأليم والمؤسف، نطمئن اللبنانيين بعدم حصول أي نقص في السوق من الدجاج لا سيما المقطعات"، مشيراً الى أن "الشركات الكبيرة العاملة في هذا القطاع ستعمل بالتكاتف والتضامن مع "هوا تشيكن" لتأمين حاجة السوق المحلية من مقطعات الدجاج، ومختلف المنتجات التي تنتجها المسالخ".