Advertisement

لبنان

بعد حريق "هوا تشيكن"... هل من نقص في الدواجن؟

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1446624-638996789419845170.jpg
Doc-P-1446624-638996789419845170.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت النقابة اللبنانية للدواجن برئاسة وليم بطرس بياناً أبدت فيه أسفها الشديد على الحريق الذي حصل في مسلخ شركة هوا تشيكن الكائن في منطقة أنفة وأدى إلى سقوط 3 شبان من موظفي الشركة، معربةً عن تعازيها الحارة للشركة ولعائلات الضحايا وذويهم.
Advertisement
وأعلنت النقابة تضامنها الكامل مع "هوا تشيكن" ووقوفها صفاً واحداً إلى جانبها، مشيرة الى انها تتابع الوضع مع ادارة الشركة التطورات الحاصلة، وابدت استعدادها للمساعدة، اذا استدعى الأمر ذلك، لتمكينها من تخطي الأزمة واستمرار دورتها الانتاجية.
وقال بطرس: "على الرغم من هذا المصاب الأليم والمؤسف، نطمئن اللبنانيين بعدم حصول أي نقص في السوق من الدجاج لا سيما المقطعات"، مشيراً الى أن "الشركات الكبيرة العاملة في هذا القطاع ستعمل بالتكاتف والتضامن مع "هوا تشيكن" لتأمين حاجة السوق المحلية من مقطعات الدجاج، ومختلف المنتجات التي تنتجها المسالخ".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
مأساة في أنفه.. حريق يطال معامل "هوا تشيكن" وسقوط ضحايا
lebanon 24
25/11/2025 19:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير في مسلخ "هوا تشيكن"
lebanon 24
25/11/2025 19:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الدواجن تحذر من انهيار الصناعة اللبنانية وبطرس يعلن متابعة الحلول
lebanon 24
25/11/2025 19:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شقير و"النقابة اللبنانية للدواجن": لحماية الصناعة الوطنية
lebanon 24
25/11/2025 19:39:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

النقابة اللبنانية

هوا تشيكن

وليم بطرس

اللبنانية

مين حا

بطرس

بيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24