في بدارو: لقاء اقتصادي لبناني–بلجيكي لتعزيز التعاون التجاري

نظّم البلجيكي في ، بهيئته الإدارية المنتخبة حديثًا، أوّل نشاط تعارف وتواصل في 24 تشرين الثاني في فندق Smallville – بدارو، بحضور سفير في لبنان باولز.

وأكّد باولز في كلمة مقتضبة التزامه دعم أهداف المجلس، ودوره في تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلجيكا ولبنان.



وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من سيدات ورجال الأعمال اللبنانيين والبلجيكيين المهتمّين بتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ما أتاح مساحة للتعارف وتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون المشترك.



وفي كلمتها، شدّدت رئيسة المجلس مارتين أنّ هدف المجلس يتمثّل في تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين، إضافة إلى توسيع شبكة الأعضاء واستقطاب المزيد منهم بما يساهم في توسيع دوره ودعم البيئة الاقتصادية المشتركة.



