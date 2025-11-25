Advertisement

لبنان

بلال عبد الله: اقتراح قانون لتسوية أوضاع النقباء المتدرّجين

Lebanon 24
25-11-2025 | 07:57
A-
A+
Doc-P-1446630-638996794682751395.png
Doc-P-1446630-638996794682751395.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قدّم عضو"اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبد الله اقتراح قانون إلى مجلس النواب باسم كتلته، يهدف إلى تسوية أوضاع النقباء المتدرّجين من الصف في الأسلاك العسكرية والأمنية، من خلال إدخال تعديلات على مواد أساسية في قوانين الدفاع وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
Advertisement

أبرز ما يتضمّنه اقتراح القانون

يشمل الاقتراح تعديل المادة 44 من قانون الدفاع الوطني بحيث يسمح للنقباء الذين أمضوا أربع سنوات ونصف في الرتبة وبلغوا سن التقاعد بالإحالة إلى التقاعد بالرتبة الأعلى، مع تصفية حقوقهم وفق رتبتهم الجديدة.

كما يقترح تعديل المادة 81 من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي، بما يمنح النقباء الظروف نفسها، أسوةً بالرتب الأخرى، سواء في الترقية بالاختيار أو عند بلوغ السن القانونية.

ويمتد الاقتراح ليشمل الأمن العام عبر تعديل المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 139/1959، بما يجعل أحكام الترقية والترتيبات الإدارية خاضعة للقواعد نفسها المطبّقة على قوى الأمن الداخلي.

أما بالنسبة إلى أمن الدولة، فيقترح تعديل المادة 21 من المرسوم رقم 2661/1985 بحيث تطبّق على العسكريين فيه جميع الأحكام التي تسري على من يماثلهم رتبة في الأمن العام، في ما يتعلق بالترقية، الامرة، التسريح، الرواتب، التعويضات، والمسائل التأديبية والصحية.

بدء العمل ومن دون مفاعيل مالية رجعية

وينص الاقتراح على أنّ تطبيق القانون لا يرتّب أي مفاعيل مالية رجعية، وأنّ الرواتب والتعويضات تُحتسب وفق الرتب الجديدة من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

كما حدّد الاقتراح أنّ العمل بأحكامه يبدأ اعتبارًا من 1 كانون الثاني 2019.

مواضيع ذات صلة
وزير العمل يؤكد دعم تسوية أوضاع العمال الأجانب ويحث أرباب العمل على المبادرة
lebanon 24
25/11/2025 19:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
lebanon 24
25/11/2025 19:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل من بكركي: الخوف من تسوية أو مؤامرة تعيدنا الى ما قبل إقرار قانون انتخاب المنتشرين
lebanon 24
25/11/2025 19:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24
لدعم المدرسة الرسمية... عبدالله قدّم اقتراح قانون جديد
lebanon 24
25/11/2025 19:39:56 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

أمن الدولة.

الأمن العام

أمن الدولة

الديمقراطي

عبد الله

الاختيار

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24