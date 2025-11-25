Advertisement

لبنان

عشاء كاريتاس السنوي يؤكّد دعم رسالتها… ومرقص يشيد بدور الإعلام في إيصالها

Lebanon 24
25-11-2025 | 08:56
A-
A+
Doc-P-1446644-638996830185966550.jpg
Doc-P-1446644-638996830185966550.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقامت رابطة كاريتاس لبنان عشاءها الخيري السنوي في كازينو لبنان، برعاية البطريرك الماروني ممثّلًا بالمطران إلياس نصّار، وبمشاركة نحو 600 شخصية من مختلف القطاعات، تأكيدًا للدعم الوطني والإنساني لرسالة كاريتاس.
Advertisement

وفي الافتتاح، قدّم الإعلامي ماجد بو هدير كلمة ترحيبية، تلتها كلمة رئيس الرابطة الأب ميشال عبود الذي شدّد على أنّ حضور المشاركين "ليس فعلًا اجتماعيًا بل موقف إنساني"، مؤكدًا أنّ كاريتاس "قلب يخدم الفقراء والمرضى وكبار السن واللاجئين"، ومذكّرًا بأنّ "فرح العطاء هو أعظم قيمته".
 
واعتبر أن زيارة البابا ليون الرابع عشر ستكون "بارقة أمل لشعب أنهكته الأزمات".

وقدّم الدكتور أنطوان سعد لمحة عن كتابه الجديد "خمسون… ومستمرون…" الذي يوثّق مسيرة كاريتاس، ونال درعًا تقديريًا بالمناسبة.

وأشاد وزير الإعلام بول مرقص بدور وسائل الإعلام في نقل رسالة كاريتاس، مشيرًا إلى عودة تلفزيون لبنان إلى التغطيات الواسعة. وختم المطران إلياس نصّار بكلمة نقل فيها تحيات البطريرك الراعي، مقدّمًا الشكر للعاملين في كاريتاس وللداعمين على استمرارهم في دعم خدمة الفقراء والمحتاجين.

مواضيع ذات صلة
معوّض يلتقي وفد الرابطة المارونية ويشيد بدور الجالية اللبنانية في دعم لبنان
lebanon 24
25/11/2025 19:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الإسرائيلي يُشيد بدور ترامب في اتفاق غزة: يستحق جائزة نوبل للسلام
lebanon 24
25/11/2025 19:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة الممثلين تشيد بمشروع قانون الإعلام الجديد وتؤكد دعمه للحرية الفنية
lebanon 24
25/11/2025 19:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مركز سرطان الأطفال في لبنان أقام في دبي عشاءه الخيري السنوي (صور)
lebanon 24
25/11/2025 19:40:24 Lebanon 24 Lebanon 24

البطريرك الراعي

وسائل الإعلام

وزير الإعلام

كازينو لبنان

الرابع عشر

الماروني

الراعي

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24