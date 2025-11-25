عشاء كاريتاس السنوي يؤكّد دعم رسالتها… ومرقص يشيد بدور الإعلام في إيصالها



وفي الافتتاح، قدّم الإعلامي ماجد بو هدير كلمة ترحيبية، تلتها كلمة رئيس الرابطة الأب ميشال عبود الذي شدّد على أنّ حضور المشاركين "ليس فعلًا اجتماعيًا بل موقف إنساني"، مؤكدًا أنّ كاريتاس "قلب يخدم الفقراء والمرضى وكبار السن واللاجئين"، ومذكّرًا بأنّ "فرح العطاء هو أعظم قيمته". أقامت رابطة كاريتاس عشاءها الخيري السنوي في ، برعاية البطريرك ممثّلًا بالمطران إلياس نصّار، وبمشاركة نحو 600 شخصية من مختلف القطاعات، تأكيدًا للدعم الوطني والإنساني لرسالة كاريتاس.وفي الافتتاح، قدّم الإعلامي ماجد بو هدير كلمة ترحيبية، تلتها كلمة رئيس الرابطة الأب ميشال عبود الذي شدّد على أنّ حضور المشاركين "ليس فعلًا اجتماعيًا بل موقف إنساني"، مؤكدًا أنّ كاريتاس "قلب يخدم الفقراء والمرضى وكبار السن واللاجئين"، ومذكّرًا بأنّ "فرح العطاء هو أعظم قيمته".

واعتبر أن زيارة البابا ليون ستكون "بارقة أمل لشعب أنهكته الأزمات".



وقدّم الدكتور أنطوان سعد لمحة عن كتابه الجديد "خمسون… ومستمرون…" الذي يوثّق مسيرة كاريتاس، ونال درعًا تقديريًا بالمناسبة.



وأشاد بول بدور في نقل رسالة كاريتاس، مشيرًا إلى عودة تلفزيون لبنان إلى التغطيات الواسعة. وختم المطران إلياس نصّار بكلمة نقل فيها تحيات ، مقدّمًا الشكر للعاملين في كاريتاس وللداعمين على استمرارهم في دعم خدمة الفقراء والمحتاجين.



