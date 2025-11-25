Advertisement

لبنان

إبنة الـ15 عاماً سقطت من الطابق الثاني

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:04
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط الشابة م.د البالغة من العمر 15 عاماً، من شرفة منزلها في الطابق الثاني في أحد المباني في منطقة القبةطرابلس.
وعمل جهاز الطوارئ والإغاثة على إسعافها ونقلها إلى المستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، بعدما أصيبت بكسور ورضوض متعدّدة في مختلف أنحاء جسدها.
 
 
 
