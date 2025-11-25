بعد إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى لبنان.. وزارة الداخلية تُشيد بالتعاون الأمني مع السعودية

أشادت والبلديات بالتعاون الأمني القائم مع وزارة الداخلية في الذي أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى ، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمكافحة المخدرات.

Advertisement

وتؤكد هذه العملية لبنان الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة.

كل التقدير للجهود الاحترافية التي قامت بها ولعناصرها، لالتزامهم، كفاءتهم، ومثابرتهم على تنفيذ المهمات الدقيقة، رغم كل التحديات.