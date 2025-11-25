Advertisement

لبنان

بعد إحباط محاولة إدخال مخدرات إلى لبنان.. وزارة الداخلية تُشيد بالتعاون الأمني مع السعودية

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:46
أشادت وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون الأمني القائم مع وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية الذي أدى إلى إحباط محاولة إدخال كمية من المخدرات إلى لبنان، وذلك ضمن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة لمكافحة المخدرات.
وتؤكد هذه العملية التزام لبنان الثابت بالتصدي لكل محاولات التهريب، ورفض استخدام أراضيه كنقطة عبور أو منصة للإضرار بمصالحه وعلاقاته مع الدول الشقيقة.
كل التقدير للجهود الاحترافية التي قامت بها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ولعناصرها، لالتزامهم، كفاءتهم، ومثابرتهم على تنفيذ المهمات الدقيقة، رغم كل التحديات.
