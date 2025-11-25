Advertisement

لبنان

بعد سرقة متجر ذهب في مُخيم برج الشمالي... هذا ما جرى اليوم

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
25-11-2025 | 09:54
علم "لبنان24" أن قوات الأمن الوطني الفلسطيني في مخيّم برج الشمالي - صور، سلمت للأجهزة الأمنية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، 3 متهمين بسرقة متجر للذهب بقيمة مليون دولار.
وذكرت المعلومات أن المتهمين الـ3 هم: ع.ص، ب.ص وس.ع.

ويخضع الموقوفون للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية اللبنانية بإشرف القضاء المختص، فيما أعيدت المسروقات إلى صاحبها.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

