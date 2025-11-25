Advertisement

لبنان

الرئيس عون للمجلس الجديد لكتّاب العدل: كونوا أوفياء لقسمكم

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:08
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، المجلس الجديد لكتّاب العدل، وتسلّم منه مجموعة من المطالب، وقال "كونوا أوفياء لقسمكم، حريصين على صون الحقوق الشخصية والعامة، والتزام تطبيق القانون".
كما استقبل الرئيس عون النائب إيهاب مطر، الذي أعلن من قصر بعبدا، دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال، وقال: "سمعت من الرئيس جوزاف عون حرصًا كبيرًا على صوت المغترب اللبناني وحقه في التصويت"
 
 
العماد جوزاف عون

المجلس الجديد

الرئيس عون

قصر بعبدا

جوزاف عون

الاستقلال

الجمهوري

رئيس عون

