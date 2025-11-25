الرئيس عون للمجلس الجديد لكتّاب العدل: كونوا أوفياء لقسمكم

استقبل رئيس الجمهورية ، لكتّاب العدل، وتسلّم منه مجموعة من المطالب، وقال "كونوا أوفياء لقسمكم، حريصين على صون الحقوق الشخصية والعامة، والتزام تطبيق القانون".

كما استقبل النائب مطر، الذي أعلن من ، دعمه لمبادرة رئيس الجمهورية في رسالة ، وقال: "سمعت من الرئيس حرصًا كبيرًا على صوت المغترب اللبناني وحقه في التصويت"