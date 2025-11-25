21
لبنان
لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة
Lebanon 24
25-11-2025
|
10:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت
لجنة المال
والموازنة جلسة، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2025، بحضور وزير المال
ياسين جابر
وعدد من النواب والجهات المعنية في
وزارة المالية
.
وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة عقب الجلسة أنّ اللجنة أنهت مناقشة وإقرار مواد الفصل الثالث من المشروع حتى المادة 25، على أن تواصل اجتماعاتها في اليومين المقبلين لإنجاز ما تبقّى من مواد.
وجدّد التأكيد على رفض اللجنة استحداث أي رسوم جديدة في الموازنة، مشيدًا بنتائج الإجراءات التي اتخذها وزير المال للحد من احتكار الطوابع المالية، وهي القضية التي كانت اللجنة قد أثارتها سابقًا، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إنجاز الطابع الإلكتروني.
تابع
