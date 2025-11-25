لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة

Advertisement

عقدت والموازنة جلسة، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2025، بحضور وزير المال وعدد من النواب والجهات المعنية في .وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة عقب الجلسة أنّ اللجنة أنهت مناقشة وإقرار مواد الفصل الثالث من المشروع حتى المادة 25، على أن تواصل اجتماعاتها في اليومين المقبلين لإنجاز ما تبقّى من مواد.وجدّد التأكيد على رفض اللجنة استحداث أي رسوم جديدة في الموازنة، مشيدًا بنتائج الإجراءات التي اتخذها وزير المال للحد من احتكار الطوابع المالية، وهي القضية التي كانت اللجنة قد أثارتها سابقًا، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إنجاز الطابع الإلكتروني.