Advertisement

لبنان

لجنة المال تُكمل مناقشة الموازنة ورفض قاطع لأي رسوم جديدة

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:21
A-
A+
Doc-P-1446668-638996881068774943.jpg
Doc-P-1446668-638996881068774943.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة، لمتابعة مناقشة مشروع موازنة 2025، بحضور وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب والجهات المعنية في وزارة المالية.
Advertisement

وأوضح رئيس لجنة المال والموازنة عقب الجلسة أنّ اللجنة أنهت مناقشة وإقرار مواد الفصل الثالث من المشروع حتى المادة 25، على أن تواصل اجتماعاتها في اليومين المقبلين لإنجاز ما تبقّى من مواد.

وجدّد التأكيد على رفض اللجنة استحداث أي رسوم جديدة في الموازنة، مشيدًا بنتائج الإجراءات التي اتخذها وزير المال للحد من احتكار الطوابع المالية، وهي القضية التي كانت اللجنة قد أثارتها سابقًا، مع التشديد على ضرورة الإسراع في إنجاز الطابع الإلكتروني.
مواضيع ذات صلة
لجنة المال تناقش موازنة 2026.. لإصلاحات ورقابة مالية
lebanon 24
25/11/2025 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة بحضور وزير المال لدراسة مشروع موازنة 2026
lebanon 24
25/11/2025 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تنجز الفصل الأول من الموازنة بتعزيز رقابة ديوان المحاسبة
lebanon 24
25/11/2025 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال تتابع دراسة موازنة 2026
lebanon 24
25/11/2025 19:41:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة المالية

ياسين جابر

المعن

اسين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24