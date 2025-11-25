التجمع الديموقراطي يهنّئ النقباء الجدد ويدعوهم للانخراط في الحراك المطلبي

Advertisement

هنّأ والنقابات المركزي في " الديموقراطي" النقباء الجدد، بعدما فاز الدكتور شعبان بنقابة الأطباء البيطريين، والدكتور مرقباوي بنقابة الصيادلة، والدكتور بنقابة المعالجين الفيزيائيين، والمحامي عماد مرتينوس بنقابة محامي ، والمحامي مروان بنقابة محامي .وجدد التجمع دعوته هذه النقابات إلى الانخراط في الحراك المطلبي، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية "تطاول جميع اللبنانيين بلا استثناء". وشدد على ضرورة التفاف المنتسبين حول نقاباتهم دعماً لتحقيق مطالبها "المشروعة والمحقة".