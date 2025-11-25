Advertisement

لبنان

التجمع الديموقراطي يهنّئ النقباء الجدد ويدعوهم للانخراط في الحراك المطلبي

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:33
هنّأ مكتب المهن والنقابات المركزي في "التجمع الوطني الديموقراطي" النقباء الجدد، بعدما فاز الدكتور إيهاب شعبان بنقابة الأطباء البيطريين، والدكتور عبد الرحمن مرقباوي بنقابة الصيادلة، والدكتور شارل مرقص بنقابة المعالجين الفيزيائيين، والمحامي عماد مرتينوس بنقابة محامي بيروت، والمحامي مروان ضاهر بنقابة محامي طرابلس.
وجدد التجمع دعوته هذه النقابات إلى الانخراط في الحراك المطلبي، مؤكداً أن الأزمة الاقتصادية والمعيشية "تطاول جميع اللبنانيين بلا استثناء". وشدد على ضرورة التفاف المنتسبين حول نقاباتهم دعماً لتحقيق مطالبها "المشروعة والمحقة".
