لبنان

"السبيل" تحتفي بمرور 25 عامًا… وبلدية بيروت تتعهد بإنشاء مكتبات جديدة

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:44
احتفلت جمعية "السبيل" بمرور 25 عامًا على تأسيس أول مكتبة عامة في بيروت، في حفل أقيم في مقر المكتبة في الباشورة برعاية وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وحضور مدير عام الثقافة الدكتور علي الصمد، ممثل محافظ بيروت العميد عباس الحسيني، رئيس بلدية بيروت المهندس إبراهيم زيدان، وعدد من الشخصيات والمهتمين.
وأكد سلامة في كلمته أنه كان حاضرًا يوم تأسيس المكتبة عام 2000، ويعود اليوم ليشارك في عيدها الخامس والعشرين، مشيدًا بثبات الجمعية وعزمها "الأقوى من العقبات"، وبالدور الذي تؤديه في خدمة القراءة والثقافة في العاصمة وسائر المناطق.

من جهته، أعلن رئيس بلدية بيروت استعداد البلدية للتعاون مع جمعية السبيل لإنشاء مكتبات عامة جديدة في المدينة.

أما رئيس الجمعية الشاعر أنطوان بولاد، فشدّد على الركائز التي سمحت للمكتبة بالاستمرار طوال ربع قرن، من شراكة السلطات المحلية، إلى فريق العمل، والجهات الممولة، مرورًا بفكرة المكتبات العامة وجمهور القراء الذين أعطوها معناها.

وخلال الاحتفال، أُطلق برنامج الأنشطة الخاصة بالذكرى، الممتد على أربعة أشهر، كما أُعلن عن الاسم الجديد للمكتبة: "مكتبات بيروت العامة – مكتبة إلياس خوري، الباشورة"، تكريمًا لذكرى الكاتب الراحل.
وتخلل البرنامج عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المكتبة، وفقرة موسيقية قدّمتها الفنانة سندي لطي.

ويضم برنامج "25 سنة" سلسلة أنشطة ثقافية وفنية تمتد بين تشرين الثاني 2025 وآذار 2026، تشمل احتفاليات، ندوات، عروضًا مسرحية وموسيقية، مسابقات، ومعارض أرشيفية، إلى جانب لقاءات أدبية ومزاد فني يعود ريعه لدعم المكتبات العامة.

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24