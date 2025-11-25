حادثة مُؤلمة... وفاة طفل بعدما صدمته سيارة

Advertisement

أفادت مندوبة " "، عن وفاة طفل من آل خضر، من بلدة تلة الزفير العكارية، جرّاء تعرّضه لحادث دهس على طريق الغربيّ، أثناء خروجه لشراء السكاكر من أحد محال السمانة في المنطقة.وقد صدمت سيارة الطفل عن طريق الخطأ، ما أدى إلى وفاته على الفور.