Advertisement

لبنان

حادثة مُؤلمة... وفاة طفل بعدما صدمته سيارة

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1446676-638996898049326035.jpg
Doc-P-1446676-638996898049326035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة طفل من آل خضر، من بلدة تلة الزفير العكارية، جرّاء تعرّضه لحادث دهس على طريق تلعباس الغربيّ، أثناء خروجه لشراء السكاكر من أحد محال السمانة في المنطقة.
Advertisement

وقد صدمت سيارة الطفل عن طريق الخطأ، ما أدى إلى وفاته على الفور.
 
وتم نقل جثمانه إلى مستشفى اليوسف في حلبا.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
حادثة مؤلمة.. 3 فتيات قاصرات فقدن حياتهن غرقا!
lebanon 24
25/11/2025 19:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وفاة طفل بطريقة مروّعة... صدمه "بيك اب"
lebanon 24
25/11/2025 19:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
lebanon 24
25/11/2025 19:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأسوي في أميركا… سيارة تصدم أطفالاً خلال حفل عيد ميلاد
lebanon 24
25/11/2025 19:40:14 Lebanon 24 Lebanon 24

مستشفى اليوسف

عباس الغربي

لبنان 24

تلعباس

الغربي

لبنان

عكاري

عكار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24