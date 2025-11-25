منسى يستقبل خياري: بحثٌ في مصير اليونيفيل بعد 2026 والتزام لبناني بالقرار 1701

استقبل وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، مساعدَ الأمين العام للأمم المتحدة
للشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ خالد خياري على رأس وفد أممي، حيث جرى عرضٌ شامل للأوضاع العامة في لبنان
والمنطقة، مع التأكيد على أهمية دعم الاستقرار وتعزيز دور المؤسسات الشرعية في حفظ الأمن والسلم الأهلي.
وتناول البحث التعاون القائم بين لبنان و"اليونيفيل"، خصوصًا ما يتصل بتطبيق القرارات الدولية. وأوضح الوفد الأممي أنّه يعمل على وضع تصوّرات وخيارات ستُرفع لاحقًا إلى الأمين العام
للأمم المتحدة، تتعلق بآليات متابعة تطبيق القرار 1701 بعد انتهاء مهام قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان
مع نهاية عام 2026.
من جهته
، جدّد وزير الدفاع التأكيد على التزام
لبنان الكامل بالقرار 1701، واستعداد الجيش اللبناني
لمواصلة تنفيذ واجباته، مشددًا على أنّ أبرز الصعوبات تكمن في الخروق الإسرائيلية
المستمرة لوقف الأعمال العدائية وعدم انسحابها من المواقع التي لا تزال تحتلها في الجنوب.
كما شدّد الجانبان على أهمية دعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه، مع ضرورة حث الدول الصديقة على مواصلة تقديم المساعدة.
وفي سياق منفصل، استقبل الوزير منسى رئيس المحكمة العسكرية
العميد وسيم فياض الذي قدّم له التهنئة بعيد الاستقلال
، وبحث معه في شؤون المحكمة والتنسيق القائم ضمن الأطر القانونية المعتمدة.