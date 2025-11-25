21
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
22
o
جونية
12
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
خطوة نحو ربط الوزارات: بحث مشروع الرقم السري الموحّد في مجلس النواب
Lebanon 24
25-11-2025
|
10:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات اجتماعًا برئاسة النائب
طوني فرنجيه
، بحضور عضوي اللجنة النائبين سعيد
الأسمر
وأديب
عبد المسيح
. كما شارك
وزير الدولة
لشؤون
التنمية الإدارية
فادي مكي والخبير التكنولوجي زين زبيب.
Advertisement
وخلال الجلسة، قدّم الوزير مكي عرضًا مفصّلًا حول مشاريع الوزارة في مجال التحوّل الرقمي، ولا سيما ما يتعلّق بتحسين البنى التحتية التقنية. وتم التطرّق إلى قرض
البنك الدولي
بقيمة 150 مليون دولار المخصّص لتطوير البنى التكنولوجية، وتشمل "الداتا سنتر" وتعزيز الأمن السيبراني في الإدارات الرسمية.
كما ناقشت اللجنة مشروع الرقم السري الموحّد الذي يهدف إلى ربط الوزارات والإدارات ببعضها، بما يسهم في تبسيط إجراءات معاملات المواطنين وتسريعها عبر منظومة إلكترونية موحّدة.
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم 1478 تاريخ 2 تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 إلى مجلس النواب
Lebanon 24
الرئيس عون وقع المرسوم الرقم 1478 تاريخ 2 تشرين الأول القاضي بإحالة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 إلى مجلس النواب
25/11/2025 19:42:00
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحباط انتخابي في الاغتراب و"مشروع المغتربين" لم يصل إلى مجلس النواب
Lebanon 24
إحباط انتخابي في الاغتراب و"مشروع المغتربين" لم يصل إلى مجلس النواب
25/11/2025 19:42:00
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد التصويت في مجلس النواب على تمرير مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة في أقرب وقت ممكن
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب الأميركي: نريد التصويت في مجلس النواب على تمرير مشروع قانون لإعادة فتح الحكومة في أقرب وقت ممكن
25/11/2025 19:42:00
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء يوافق على توسيع مطمر الجديدة وإنشاء الخلية رقم 8 وسيُحال مشروع قانون إلى مجلس النواب لفتح اعتمادات
Lebanon 24
مجلس الوزراء يوافق على توسيع مطمر الجديدة وإنشاء الخلية رقم 8 وسيُحال مشروع قانون إلى مجلس النواب لفتح اعتمادات
25/11/2025 19:42:00
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
متفرقات
تكنولوجيا وعلوم
شؤون التنمية الإدارية
التنمية الإدارية
أديب عبد المسيح
اللجنة النائب
البنك الدولي
شؤون التنمية
طوني فرنجيه
وزير الدولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
Lebanon 24
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:30 | 2025-11-25
25/11/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه
Lebanon 24
سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه
12:22 | 2025-11-25
25/11/2025 12:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
Lebanon 24
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:15 | 2025-11-25
25/11/2025 12:15:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:08 | 2025-11-25
25/11/2025 12:08:40
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
Lebanon 24
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:06 | 2025-11-25
25/11/2025 12:06:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
Lebanon 24
شخصية أخرى بمكانة طبطبائي في "الحزب".. تقريرٌ إسرائيلي يكشف الإسم
13:58 | 2025-11-24
24/11/2025 01:58:08
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
Lebanon 24
إشكال حادّ بين ضيفين في برنامج حواري.. وتدخّل سياسي يوقف التصوير
15:05 | 2025-11-24
24/11/2025 03:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
Lebanon 24
في إسرائيل.. هذا ما قيل عن زيارة البابا إلى لبنان
15:46 | 2025-11-24
24/11/2025 03:46:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
Lebanon 24
قُبلة حميمة بين ممثلة سورية وممثل لبناني تُشعل المواقع ..هل تخطيا الحدود الحمراء؟ (صور)
01:38 | 2025-11-25
25/11/2025 01:38:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
Lebanon 24
بعد استهداف الضاحية.. ما وضع حجوزات السفر إلى لبنان خلال زيارة البابا وماذا عن موسم الأعياد؟
05:30 | 2025-11-25
25/11/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:30 | 2025-11-25
بين الامس واليوم: البابا يصعد جلجلة لبنان (جزء٣)
12:22 | 2025-11-25
سلسلة لقاءات عقدها وزير الأشغال… هذا ما تمّ بحثه
12:15 | 2025-11-25
قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري
12:08 | 2025-11-25
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
12:06 | 2025-11-25
وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث
12:00 | 2025-11-25
الجمعة.. كلمة لنعيم قاسم
فيديو
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
Lebanon 24
هربت من المدرسة وعاشت تجارب مؤلمة.. مايا دياب تكشف عن معاناة ابنتها "كاي" من هذه التروما (فيديو)
02:38 | 2025-11-19
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
Lebanon 24
بالفيديو: بعروض جوية.. ترامب يستقبل الامير محمد بن سلمان في البيت الابيض
11:23 | 2025-11-18
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
25/11/2025 19:42:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24