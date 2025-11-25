Advertisement

لبنان

خطوة نحو ربط الوزارات: بحث مشروع الرقم السري الموحّد في مجلس النواب

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:54
عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات اجتماعًا برئاسة النائب طوني فرنجيه، بحضور عضوي اللجنة النائبين سعيد الأسمر وأديب عبد المسيح. كما شارك وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي والخبير التكنولوجي زين زبيب.
وخلال الجلسة، قدّم الوزير مكي عرضًا مفصّلًا حول مشاريع الوزارة في مجال التحوّل الرقمي، ولا سيما ما يتعلّق بتحسين البنى التحتية التقنية. وتم التطرّق إلى قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار المخصّص لتطوير البنى التكنولوجية، وتشمل "الداتا سنتر" وتعزيز الأمن السيبراني في الإدارات الرسمية.

كما ناقشت اللجنة مشروع الرقم السري الموحّد الذي يهدف إلى ربط الوزارات والإدارات ببعضها، بما يسهم في تبسيط إجراءات معاملات المواطنين وتسريعها عبر منظومة إلكترونية موحّدة.

