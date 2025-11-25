خطوة نحو ربط الوزارات: بحث مشروع الرقم السري الموحّد في مجلس النواب

Advertisement

عقدت لجنة تكنولوجيا المعلومات اجتماعًا برئاسة النائب ، بحضور عضوي اللجنة النائبين سعيد وأديب . كما شارك لشؤون فادي مكي والخبير التكنولوجي زين زبيب.وخلال الجلسة، قدّم الوزير مكي عرضًا مفصّلًا حول مشاريع الوزارة في مجال التحوّل الرقمي، ولا سيما ما يتعلّق بتحسين البنى التحتية التقنية. وتم التطرّق إلى قرض بقيمة 150 مليون دولار المخصّص لتطوير البنى التكنولوجية، وتشمل "الداتا سنتر" وتعزيز الأمن السيبراني في الإدارات الرسمية.كما ناقشت اللجنة مشروع الرقم السري الموحّد الذي يهدف إلى ربط الوزارات والإدارات ببعضها، بما يسهم في تبسيط إجراءات معاملات المواطنين وتسريعها عبر منظومة إلكترونية موحّدة.