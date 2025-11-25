Advertisement

لبنان

جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها

Lebanon 24
25-11-2025 | 10:57
A-
A+
Doc-P-1446682-638996904001731912.jpg
Doc-P-1446682-638996904001731912.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 27-11-2024 جلسة في السرايا لبحث المواضيع المبينة في جدول الأعمال أدناه.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جلسة لمجلس الوزراء... إليكم جدول أعمالها
lebanon 24
25/11/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
lebanon 24
25/11/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء الخميس.. وهذا جدول الاعمال
lebanon 24
25/11/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا و14 بندًا على جدول الأعمال
lebanon 24
25/11/2025 19:42:13 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

من بعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:58 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:05 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:46 | 2025-11-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-11-25
12:22 | 2025-11-25
12:15 | 2025-11-25
12:08 | 2025-11-25
12:06 | 2025-11-25
12:00 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24