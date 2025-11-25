Advertisement

وأشارت الجامعة في بيانها إلى أنّ رحيل صقر يأتي في مرحلة دقيقة، "يُفترض أن تدفعنا إلى النظر إلى الصعوبات باعتبارها عناصر تصقل الشخصية وتعلّمنا الصمود والمسؤولية وحلّ المشكلات بطريقة خلاقة"، مذكّرة بأنّ تأثيرها "تجاوز حدود الجامعي إلى الخدمة العامة"، وأنّ كثيرين ممن عرفوها أو عملوا معها رأوا فيها "أماً حقيقية".ولفتت AUST إلى أنّ صقر نالت خلال مسيرتها تكريماً واسعاً، بينها تقدير دولي، وحازت احترام زملائها وطلابها وفعاليات وسياسية واجتماعية في وخارجه، مشددة على أنّها ساهمت في تحويل الجامعة إلى "أكثر من صرح تعليمي؛ إلى مجتمع متماسك ومنارة للفرص ومكان للانتماء".واستعاد البيان عبارتها الشهيرة: "أبواب مكتبي مفتوحة دائماً"، والتي كانت توجّهها إلى الأساتذة والموظفين والطلاب للدلالة على استعدادها الدائم للاستماع إلى هواجسهم وطموحاتهم ورؤاهم وإنجازاتهم، في ظل ما وصفته الجامعة بـ"تواضعها وقوتها وتفاؤلها الراسخ".وختمت الجامعة مؤكدة أنّ رسالة هِيام صقر "ستبقى حيّة في كل خريج يغادر قاعات AUST إلى الحياة العملية، وفي كل مشروع بحثي ألهمته، وفي كل إنسان طالت حياته بصمت"، متقدمة بأحرّ التعازي من عائلتها، ومعتبرة أنّ ذكراها "ستظلّ مصدر إلهام للأجيال المقبلة".