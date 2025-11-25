Advertisement

لبنان

رحيل مؤسِّسة الـ"AUST" هِيام صقر… الجامعة تنعاها وتعد بالمضي في رسالتها

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:08
أعلنت الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST)، في بيان، وفاة مؤسِّسة الجامعة ورئيستها السابقة السيدة هِيام صقر، اليوم الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، مؤكدة أنّ أسرتها التعليمية فقدت "مربية رؤيوية وقائدة رائدة ومدافعة شرسة عن حق الشباب في التعليم العالي".
وأشارت الجامعة في بيانها إلى أنّ رحيل صقر يأتي في مرحلة دقيقة، "يُفترض أن تدفعنا إلى النظر إلى الصعوبات باعتبارها عناصر تصقل الشخصية وتعلّمنا الصمود والمسؤولية وحلّ المشكلات بطريقة خلاقة"، مذكّرة بأنّ تأثيرها "تجاوز حدود الحرم الجامعي إلى الخدمة العامة"، وأنّ كثيرين ممن عرفوها أو عملوا معها رأوا فيها "أماً حقيقية".

ولفتت AUST إلى أنّ صقر نالت خلال مسيرتها تكريماً واسعاً، بينها تقدير دولي، وحازت احترام زملائها وطلابها وفعاليات أكاديمية وسياسية واجتماعية في لبنان وخارجه، مشددة على أنّها ساهمت في تحويل الجامعة إلى "أكثر من صرح تعليمي؛ إلى مجتمع متماسك ومنارة للفرص ومكان للانتماء".

واستعاد البيان عبارتها الشهيرة: "أبواب مكتبي مفتوحة دائماً"، والتي كانت توجّهها إلى الأساتذة والموظفين والطلاب للدلالة على استعدادها الدائم للاستماع إلى هواجسهم وطموحاتهم ورؤاهم وإنجازاتهم، في ظل ما وصفته الجامعة بـ"تواضعها وقوتها وتفاؤلها الراسخ".

وختمت الجامعة مؤكدة أنّ رسالة هِيام صقر "ستبقى حيّة في كل خريج يغادر قاعات AUST إلى الحياة العملية، وفي كل مشروع بحثي ألهمته، وفي كل إنسان طالت حياته بصمت"، متقدمة بأحرّ التعازي من عائلتها، ومعتبرة أنّ ذكراها "ستظلّ مصدر إلهام للأجيال المقبلة".
لبنان

تعازي ووفيات

أكاديمية

الحرم

جامع

منار

دلال

ماسك

تشري

