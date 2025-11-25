Advertisement

لبنان

للعسكريين.. إليكم هذا الخبر بشأن المنحة المالية

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:31
أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن وزارة المالية حوّلت المنحة المالية الشهرية للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول 2025 إلى مصرف لبنان.
لبنان

إقتصاد

وزارة المالية

مصرف لبنان

اللبنانية

