Advertisement

لبنان

شيخ العقل استقبل الأبيض وتسلّم إصداره الجديد إلى جانب وفود وشخصيات زائرة

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1446703-638996926212956253.png
Doc-P-1446703-638996926212956253.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 التقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، اليوم، وزير الصحة العامة السابق الدكتور فراس الأبيض، الذي قدم له إصداره الجديد "الثبات في وجه العاصفة - دروس وعبر خلال عقد من الأزمات الصحية في لبنان"، وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع العامة ولا سيما الصحية منها على وجه الخصوص. 
Advertisement


كذلك استقبل البروفيسور سليم الضاهر، الذي قدم له نسخة عن دراسة قام بها عن نظرة البابا فرنسيس إلى لبنان وعن الاخوّة الإنسانية بين المسلمين والمسيحيين. 


وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه القاضي الشيخ غاندي مكارم والشيخ محمود فرج.


واستقبل لجنة وقف مجلس دروز المتين، وايضاً الشاعر د. وجدي عبد الصمد، الذي قدم له نسخة عن ديوانه الشعري الجديد "لحظ في عيون المساء".


من جهة ثانية قدم الشيخ أبي المنى التعازي بالمرحومة الشيخة ام مهدي ارملة الشيخ ابو مهدي عفيف ابو سعيد في شويت، وبالمناضل فخري ابي جمعة في رويسات صوفر، وبالشيخة ام رائد ليلى غنام القمند حرم فؤاد القمند في دميت.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل استقبل سفراء ووفودًا بحثت شؤونًا دبلوماسية وأكاديمية
lebanon 24
26/11/2025 01:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل استقبل وفوداً ثقافية ودينية
lebanon 24
26/11/2025 01:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تهنئة لبنانية للمفتي السعودي الجديد من شيخ العقل أبي المنى
lebanon 24
26/11/2025 01:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: لبنان يستحق الإستقلال ودور الدولة والمؤسسة العسكرية محوري
lebanon 24
26/11/2025 01:44:12 Lebanon 24 Lebanon 24

البابا فرنسيس

وزير الصحة

المسيحيين

المسلمين

الموحدين

العاصفة

الطائف

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:16 | 2025-11-25
16:03 | 2025-11-25
15:53 | 2025-11-25
15:41 | 2025-11-25
15:33 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24