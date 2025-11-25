شيخ العقل استقبل الأبيض وتسلّم إصداره الجديد إلى جانب وفود وشخصيات زائرة

Advertisement

كذلك استقبل البروفيسور سليم الضاهر، الذي قدم له نسخة عن دراسة قام بها عن نظرة إلى لبنان وعن الاخوّة الإنسانية بين والمسيحيين.وكان شيخ العقل استقبل في دارته في شانيه القاضي الشيخ غاندي مكارم والشيخ محمود فرج.واستقبل لجنة وقف مجلس دروز المتين، وايضاً الشاعر د. وجدي عبد الصمد، الذي قدم له نسخة عن ديوانه الشعري الجديد "لحظ في عيون المساء".من جهة ثانية قدم الشيخ أبي المنى التعازي بالمرحومة الشيخة ام مهدي ارملة الشيخ ابو مهدي عفيف ابو سعيد في شويت، وبالمناضل فخري ابي جمعة في رويسات صوفر، وبالشيخة ام رائد ليلى غنام القمند حرم القمند في دميت.