Advertisement

لبنان

من أميون إلى غينيس… والوجهة المقبلة مشروع رمضاني قيد الإنجاز

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
25-11-2025 | 11:37
A-
A+
Doc-P-1446704-638996927905585657.png
Doc-P-1446704-638996927905585657.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجحت كارولين شبطيني في تسجيل إنجاز جديد باسم لبنان، بعد دخولها موسوعة غينيس بتنفيذ أكبر أرزة بلاستيكية في العالم في بلدة أميونالكورة، تزامنًا مع الذكرى الـ82 للاستقلال، مستخدمة 452 ألف عبوة بلاستيكية.
Advertisement

وفي تصريح لـ"لبنان24"، أوضحت شبطيني أنّ العبوات ستُسلَّم لشركات متخصّصة بالفرز، لافتة إلى أنها ستختار العرض الأنسب لأن العائدات ستذهب بالكامل إلى الأطفال المصابين بالسرطان عبر جمعيتها Kids First Association.

كما كشفت أنّ مشروعها الجديد قيد التحضير بطابع رمضاني ضخم، مؤكدة لـ"لبنان24" أنّ العمل عليه متواصل، وسيكون منجزًا خلال شهر رمضان.
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
وزير العدل: اتفاق قضائي مع سوريا قيد الإنجاز والتعاون كان إيجابياً
lebanon 24
26/11/2025 01:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تسميم عدد كبير من الكلاب في أميون
lebanon 24
26/11/2025 01:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
براتب مغر.. صلاح يحدد وجهته المقبلة
lebanon 24
26/11/2025 01:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لن أترشح في الانتخابات النيابية المقبلة وموضوع دعم مرشحين أو لائحة قيد البحث
lebanon 24
26/11/2025 01:44:19 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

كارولين شبطيني

لبنان24

الكورة

رمضان

العرض

بلاست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:24 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:31 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:30 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:38 | 2025-11-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-11-25
16:16 | 2025-11-25
16:03 | 2025-11-25
15:53 | 2025-11-25
15:41 | 2025-11-25
15:33 | 2025-11-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24