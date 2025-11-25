20
لبنان
من أميون إلى غينيس… والوجهة المقبلة مشروع رمضاني قيد الإنجاز
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
25-11-2025
|
11:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجحت
كارولين شبطيني
في تسجيل إنجاز جديد باسم
لبنان
، بعد دخولها موسوعة غينيس بتنفيذ أكبر أرزة بلاستيكية في العالم في بلدة
أميون
–
الكورة
، تزامنًا مع الذكرى الـ82 للاستقلال، مستخدمة 452 ألف عبوة بلاستيكية.
وفي تصريح لـ"
لبنان24
"، أوضحت شبطيني أنّ العبوات ستُسلَّم لشركات متخصّصة بالفرز، لافتة إلى أنها ستختار
العرض
الأنسب لأن العائدات ستذهب بالكامل إلى الأطفال المصابين بالسرطان عبر جمعيتها Kids First Association.
كما كشفت أنّ مشروعها الجديد قيد التحضير بطابع رمضاني ضخم، مؤكدة لـ"لبنان24" أنّ العمل عليه متواصل، وسيكون منجزًا خلال شهر
رمضان
.
المصدر: خاص لبنان24
