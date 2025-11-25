لجميع المؤسسات الإعلامية... إليكم هذا البيان من اللجنة الإعلامية الخاصة بزيارة البابا!

Advertisement

صدر عن الخاصة بزيارة قداسة البابا لاون للبنان البيان الآتي: "تبين للجنة خلال فرز اسماء الإعلاميين الذين سجلوا أسماءهم على المنصة الخاصة بالزيارة البابوية، وجود اكثر من اسم من مؤسسة واحدة وفي كل محطة من محطات الزيارة الامر الذي يعيق في فرز الاسماء وتوزيعها على المجموعات الإعلامية التي ستتولى التغطية الإعلامية pool.وعليه، يطلب من المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة المحلية والعربية والدولية التي سجلت اكثر من اسم على محطة واحدة من الزيارة، ان تبادر فوراً إلى ايداع اللجنة الاعلامية اسم واحد فقط، مع اسم المصور إذا وجد، لكل موقع ترغب المؤسسة في تغطيته، وذلك في مهلة اقصاها ظهر غد الاربعاء تحت طائلة الغاء كل الاسماء المسجلة في حال عدم التجاوب مع هذا الطلب، وذلك تسهيلا لعمل اللجنة من جهة، ولتأمين تغطية إعلامية تليق بالضيف الكبير في زيارته للبنان.ان اللجنة تشكر تفهمكم وتأمل بتجاوبكم. يرجى الاتصال بأحد الأرقام الاتية : 05/900402-3-4".