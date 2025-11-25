Advertisement

لبنان

وزير الخارجية المصري في بيروت

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:44
 وصل وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مساء اليوم، إلى مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، حيث كان في استقباله في صالون الشرف وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، السفير المصري علاء موسى، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة رلى نور الدين، ووفد من السفارة المصرية في لبنان.
وغادر الوزير المصري من دون الادلإء بأي تصريح.

ويشار إلى أن زيارة الوزير المصري تستمر يوما واحدا يلتقي خلالها رؤساء الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس النواب نبيه بري والحكومة نواف سلام.
