لبنان

خلافات سابقة بين شقيقين تطورت لإطلاق نار

Lebanon 24
25-11-2025 | 11:55
أقدم المدعو "م.ا" على إطلاق النار باتجاه منزل شقيقه "م.ا" في منطقة حارة البرّانية، فردّ الأخير بالمثل من دون وقوع أي إصابات، حسب مندوبة "لبنان24".
وبعد تبادل إطلاق النار فرّ الطرفان إلى جهة مجهولة.

وأفادت المصادر أنّ الحادث يعود إلى خلافات سابقة بين الشقيقين.
