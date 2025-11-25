20
لبنان
ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي
Lebanon 24
25-11-2025
|
12:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكّد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
في برقية تهنئة وجهها إلى رئيس الجمهورية
العماد جوزاف عون
لمناسبة ذكرى
الاستقلال
، تطلعه الى تعميق الشراكة بين
الولايات المتحدة
ولبنان "بينما نسعى معا لبناء مستقبل اكثر اشراقاً للأجيال
القادمة
".
وجاء في برقية الرئيس
ترامب
إلى
الرئيس عون
: "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب
لبنان
بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. ان لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه. وأشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها
هذه الحكومة
، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".
الولايات المتحدة
العماد جوزاف عون
دونالد ترامب
هذه الحكومة
الرئيس عون
جوزاف عون
الاستقلال
الجمهوري
تابع
