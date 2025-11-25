ترامب في برقية للرئيس عون: لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي

Advertisement

وجاء في برقية الرئيس إلى : "بالنيابة عن شعب الولايات المتحدة، أتقدم بأصدق التهاني لكم ولشعب بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال بلدكم. يُجسد هذا اليوم احتفاءً بالتاريخ الغني للبنان، وثقافته النابضة، وروح شعبه المتأصلة. ان لبنان موجود على مفترق طرق تاريخي، مع فرصة لرسم مسار نحو مزيد من الاستقرار والازدهار الاقتصادي للبنان وشعبه. وأشيد بالقرارات الشجاعة التي اتخذتها ، وأتطلع إلى تعميق الشراكة بين بلدينا بينما نسعى معاً لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة".