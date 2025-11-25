Advertisement

لبنان

وزير الإعلام يغادر إلى مصر للمشاركة في هذا الحدث

Lebanon 24
25-11-2025 | 12:06
 غادر وزير الإعلام المحامي بول مرقص، مطار رفيق الحريري الدوليبيروت، مساء اليوم، متوجها إلى  جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال مجلس وزراء الإعلام العرب، حيث يلقي كلمة لبنان.
