لبنان

قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري

Lebanon 24
25-11-2025 | 12:15
استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ في إدارة الشؤون السياسية وعمليات السلام خالد خياري، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
كما استقبل قائد البحرية الإندونيسية الأدميرال محمد علي، في حضور السفير الإندونيسي ديكي كومار مع وفد مرافق.

وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، والدور الإيجابي للوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل".
