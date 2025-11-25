قائد الجيش بحث الأوضاع مع خياري واستقبل قائد البحرية الإندونيسية لتعزيز التعاون العسكري

Advertisement

كما استقبل قائد البحرية الأدميرال محمد علي، في حضور السفير الإندونيسي ديكي كومار مع وفد مرافق.وتم التداول في سبل تعزيز التعاون بين جيشي البلدين، والدور الإيجابي للوحدة الإندونيسية العاملة ضمن قوة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل".