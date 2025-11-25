الجميّل: هذا ما يحمي لبنان من إسرائيل ومن كل الاعتداءات

Advertisement

وأشار الجميّل في كلامه عبر "الحدث" إلى أن "حزب الله هو ذراع عسكرية لإيران في لبنان وأخذ الطائفة الشيعية ولبنان رهينة، والقرار باستمرار حزب الله بالمنطق نفسه هو قرار إيراني فما من قيادة في الحزب تأخذ القرار لمصلحة لبنان، بل لمصلحة وأمن التي لا تريد أن تتخلى عن هذه الذراع في لبنان".تابع: "لست معنيًا بكلام وزيرة خارجية اسرائيل ولا أي مسؤول اسرائيلي آخر، فما يهمني هو فقط. بالنسبة لنا مطلب حصر السلاح واستعادة سيادة الدولة عمره اكثر من 40 سنة، منذ أيام الحرب نريد ألا يكون هناك ميليشيات مسلحة، وبعد 2006 الكل كان راضيًا بخزب الله كما هو إلا نحن، بقينا نطالب بنزع سلاح الميليشيات لنتمكن من بناء دولة".أضاف: "بالنسبة لنا السلاح في كل لبنان هو المشكلة وليس في جنوب الليطاني وأناشد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وقائد الجيش بتسريع الوتيرة والضرب بيد من حديد لأن مستقبل البلد مرهون بأن تقوم الدولة بمهمة حصر السلاح، وهذا ليس تحديًا لأحد بل ليكون اللبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات. بالنسبة لنا تطبيق ومبدأ المساواة هو واجب الدولة بالدرجة الأولى وهذا ما يحمي لبنان من ومن كل الاعتداءات التي قد تأتي من الخارج".